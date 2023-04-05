YouTube видалив трек зі згенерованим ШІ голосом Емінема – після скарги Universal Music на порушення авторських прав

Блогер використав ChatGPT для написання репу про котів та ще один ШІ-інструмент, щоб згенерувати голос Емінема. Нині трек видалено з YouTube через скаргу про порушення авторських прав, яку надіслав великий звукозаписний лейбл.

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ШІ-технології синтезу голосу стають все більш популярними, і чимало ентузіастів вдаються до їх використання при створенні музичних треків. Нещодавно один американський гурт за допомогою ШІ-інструменту додав у свою пісню голос репера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який звучить штучним голосом Емінема.

Нині один зі способів приборкати штучний інтелект – це закон про авторське право. Його дія чудово проілюстрована у ситуації, коли великий звукозаписний лейбл Universal Music Publishing Group поскаржився на трек Grandayy з голосом Емінема, після чого його видалили з YouTube.

Universal Music Group just decided to copyright strike my AI Eminem Cat Rap video. Usually they just claim and monetize videos like this but they really wanted AI Eminem to be taken down for some reason. pic.twitter.com/2ky4AYOf8U — Dr Grandayy (@grandayy) April 2, 2023

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Ведучий Last Week Tonight Джон Олівер продемонстрував відео з треком у своєму шоу минулого місяця в спеціальному розділі, присвяченому темі ШІ.

«Вважаю, що це була екстремальна реакція, особливо враховуючи той факт, що вони не просто заблокували відео, а й надіслали заяву про видалення згідно із Законом про захист авторських прав у цифрову епоху, через що мій канал на YouTube отримав попередження», — сказав Grandayy.

Блогер каже, що закони щодо ШІ «все ще неоднозначні», тож важко сказати з юридичної точки зору «чи має право платформа взагалі блокувати такий контент»

«Попри це, я все ще не вважаю правильним видаляти моє відео та виносити моєму каналу попередження, враховуючи те, що відео було сатиричною пародією та було чітко позначено як вміст, створений штучним інтелектом (як у назві, так і у відео)», – додав Grandayy.

Дійсно, для авторів в YouTube скарги щодо авторських прав є серйозними: отримання трьох попереджень призводить до повного блокування каналу та видалення всіх відео. Здебільшого претензії подаються за допомогою системи Content ID, яка не блокує відео, а натомість переспрямовує дохід від реклами власнику авторських прав, а не користувачу, який завантажив ролик.

Закон про авторське право дозволяє створювати пародійні твори, якщо вони є трансформаційними (разом із кількома іншими факторами). А реп про котів, здається, повністю імітує голос та стиль Емінема.

Досі незрозуміло, чи може ваш власний голос бути захищеним авторським правом. Вже подано кілька гучних позовів про право власності на голоси, згенеровані ШІ. Наприклад, акторка дубляжу подала до суду на TikTok через використання її синтезовного ШІ-голосу у додатку, але нині позов врегульовано.

Деякі дослідники штучного інтелекту вважають, що закон про авторське право – це шлях вперед у дискусії між ентузіастами мистецтва, створеного штучним інтелектом, і художниками. Більшість наборів даних штучного інтелекту, таких як ті, що працюють у ChatGPT і генераторі зображень Midjourney, збираються з інтернету та не зважають на авторські права. Минулого року Асоціація індустрії звукозапису Америки заявила, що ШІ становить загрозу правам артистів.

Grandayy, який в основному створює меми-відео на YouTube, сказав, що вважає це ознакою того, що створення пародій, згенерованих ШІ, стало ризикованим.

«З одного боку, я цілком розумію, якщо власники авторських прав хочуть захистити своє мистецтво та видалити відео. Але мій ролик та багато інших — це лише очевидні веселі трансформаційні пародії, які не завдають шкоди оригінальному мистецтву — або навпаки навіть приносять користь», – каже блогер.

Джерело: Vice