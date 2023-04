YouTube видалив трек зі згенерованим ШІ голосом Емінема – після скарги Universal Music на порушення авторських прав

Блогер використав ChatGPT для написання репу про котів та ще один ШІ-інструмент, щоб згенерувати голос Емінема. Нині трек видалено з YouTube через скаргу про порушення авторських прав, яку надіслав великий звукозаписний лейбл.

ШІ-технології синтезу голосу стають все більш популярними, і чимало ентузіастів вдаються до їх використання при створенні музичних треків. Нещодавно один американський гурт за допомогою ШІ-інструменту додав у свою пісню голос репера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який звучить штучним голосом Емінема.

Нині один зі способів приборкати штучний інтелект – це закон про авторське право. Його дія чудово проілюстрована у ситуації, коли великий звукозаписний лейбл Universal Music Publishing Group поскаржився на трек Grandayy з голосом Емінема, після чого його видалили з YouTube.

Universal Music Group just decided to copyright strike my AI Eminem Cat Rap video. Usually they just claim and monetize videos like this but they really wanted AI Eminem to be taken down for some reason. pic.twitter.com/2ky4AYOf8U

— Dr Grandayy (@grandayy) April 2, 2023