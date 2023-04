Штучний інтелект «клонував» голос Jay-Z для пісні американського музичного гурту. Вийшло дуже переконливо (аж моторошно)

Трек «завірусився» у мережі та викликав нові дискусії щодо використання ШІ у творчості.

Музичний гурт AllttA провів унікальний експеримент з використання штучного інтелекту для створення майбутнього треку. Репер та автор пісень Дж. Медейрос написав текст для свого останнього релізу «Savages», а його колега Сільвен Річард за допомогою ШІ-фільтра синтезував голос Jay-Z.

Ось цей трек:

This is not Jay-Z! This is AI.

Oh my… 😩 pic.twitter.com/Su9S9v7aG5

— ZUBY: (@ZubyMusic) March 31, 2023