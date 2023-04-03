Новини Технології 03.04.2023 о 11:00

Штучний інтелект «клонував» голос Jay-Z для пісні американського музичного гурту. Вийшло дуже переконливо (аж моторошно)

Катерина Даньшина

Авторка новин

Трек «завірусився» у мережі та викликав нові дискусії щодо використання ШІ у творчості.

Музичний гурт AllttA провів унікальний експеримент з використання штучного інтелекту для створення майбутнього треку. Репер та автор пісень Дж. Медейрос написав текст для свого останнього релізу «Savages», а його колега Сільвен Річард за допомогою ШІ-фільтра синтезував голос Jay-Z.

«Результат експерименту Alltta отримав мільйон переглядів за годину та купу коментарів: «Це чудово!», «Це гидота!», «Мені страшно!» та «Викладіть це на Spotify!». Це змушує відчувати, що я створюю справжнє мистецтво…», – написав Дж. Медейрос в Twitter.

Ось цей трек:

Чимало шанувальників похвалили дует і написали, що захоплені інноваційною технологією, однак дехто сказав, що трек з використанням ШІ замість репера – «порожній».

«Це круто. Технологія може це зробити. Однак це лише створення музики без виконавця. Порожньо. Безглуздо. ШІ з часом просто зробить речі неактуальними, і що в цьому цікавого?».

Загалом усі коментарі знову порушують питання балансу між технологіями та людською творчістю, та підкреслюють необхідність відповідального та етичного використання ШІ в мистецтві. Цікаво було б почути нові треки з синтезованими голосами вже померлих виконавців – це точно буде ще більш моторошно. 

Раніше ШІ-технологію імітації голосу вже використовували для створення аудіодіпфейків з голосами знаменитостей, які висловлюють трансфобні й расистські заяви та закликають до насильства. Акторка Емма Вотсон нібито цитувала «Мою боротьбу» Адольфа Гітлера,  фейковий голос політичного коментатора Бена Шарпіо робив расистські зауваження конгресвумен Александрії Окасіо-Кортес, а синтезований голос Джо Байдена оголосив про вторгнення в росію.


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати