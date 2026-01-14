YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви

Depositphotos

Відсьогодні YouTube запускає новий пакет інструментів для батьків з України, які зможуть краще контролювати що і як довго їхні діти дивляться на платформі. Серед них — налаштування часу перегляду для Shorts та нагадування про сон чи перерву.

Ключові оновлення

Додаткові інструменти усвідомленого перегляду : батьки можуть встановити ліміт часу на Shorts або навіть вимкнути стрічку (таймер на нуль) — наприклад, коли дитині потрібно зосередитися на навчанні, і змінити ліміт на 60 хвилин під час тривалої поїздки.Також можна буде налаштувати власні нагадування про час сну та перерву (на додаток до вже існуючих стандартних налаштувань)

: батьки можуть встановити ліміт часу на Shorts або навіть вимкнути стрічку (таймер на нуль) — наприклад, коли дитині потрібно зосередитися на навчанні, і змінити ліміт на 60 хвилин під час тривалої поїздки.Також можна буде налаштувати власні нагадування про час сну та перерву (на додаток до вже існуючих стандартних налаштувань) Спрощений доступ до контенту відповідно до віку : новий процес реєстрації та швидке перемикання між сімейними профілями гарантують, що кожен бачитиме лише відповідний віку контент та персоналізовані рекомендації.

: новий процес реєстрації та швидке перемикання між сімейними профілями гарантують, що кожен бачитиме лише відповідний віку контент та персоналізовані рекомендації. Нові стандарти контенту для підлітків: розроблені спільно з Центром науковців та сторітелерів UCLA за підтримки експертів з Університетського коледжу Лондона (UCL), Американської психологічної асоціації та Бостонської дитячої лікарні, вони стануть основою для системи рекомендацій YouTube, пропонуючи підліткам цікавий, безпечний та пізнавальний контент.

Посібник для авторів дитячого контенту

На додаток до нових стандартів YouTube представив “Посібник для авторів” (Creator Guide), розроблений у співпраці з Консультативним комітетом YouTube з питань молоді та сім’ї та організацією Save the Children International.

Підлітки часто сприймають авторів як орієнтири, коли дорослішають і пізнають світ. Тож для кріейторів передбачені окремі принципи:

Радість, розваги та позитив: автори мають використовувати гумор і теплоту, що підіймають настрій — наприклад, відео формату “день із життя” або кумедні невдалі дублі, що вчать самоіронії. Допитливість та натхнення: відео можуть заохочувати до досліджень через творчі туторіали, бекстейджі або демонстрацію нових хобі, які легко спробувати самому. Поглиблення інтересів та розширення світогляду: можливі детальні огляди тем, які люблять підлітки (музика, геймінг, мода), з акцентом на самому процесі, а не лише на фінальному результаті. Розвиток життєвих навичок: надання зрозумілих порад для реальних життєвих ситуацій — наприклад, про роботу в команді або ведення бюджету, щоб допомогти їм підготуватися до майбутнього. Достовірна інформація: автори мають ділитися точною інформацією, що відповідає віку аудиторії, використовувати перевірені джерела та уникайте поширення фейків.

Посібник також містить низку порад, який радить авторам виступати проти мови ненависті, уникати деструктивних конфліктів та спростовувати дезінформацію, чітко розрізняючи факти та власну думку; заохочувати підлітків перевіряти налаштування приватності, фільтрувати свої стрічки та відписуватися від акаунтів, які негативно впливають на їхній емоційний стан тощо.

Всі вищезгадані оновлення YouTube почнуть впроваджуватися відсьогодні та стануть доступними в Україні та світі протягом найближчих місяців.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Google Україна