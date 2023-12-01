З 1 грудня ФОП остаточно перейшли на структуроване призначення платежу при сплаті податків ─ що змінилось?

На 1 липня цього року був запланований перехід на новий формат реквізиту «Призначення платежу» в платіжках ФОП зі сплати податків та зборів. Проте через ряд причин запровадження структурованого призначення платежу перенесли на 1 грудня.

Як результат, протягом кількох місяців перехідного періоду в різних банках можна було по-різному заповнювати призначення платежу. Разом з тим НБУ повідомив листом від 26.10.2023 №11-0008.79504, що з 01 грудня 2023 року надавачами платіжних послуг буде запроваджено використання платниками виключно структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» згідно з міжнародним стандартом ISO20022.

Цього разу вже нічого не завадило переходу, і відсьогодні для бюджетних платежів ФОП діють нові правила. Відтепер реквізит «Призначення платежу» в платіжних дорученнях має лише два обов’язкових поля:

Код виду сплати

101 для сплати податків та ЄСВ,

140 для сплати податкового боргу

Додаткова інформація запису

тут можна зазначити назву податку, період та інше.

Раніше реквізит «Призначення платежу» також містив інформацію про РНОКПП (ідентифікаційний номер) ФОП. З 1 грудня його не потрібно вказувати. Податкова служба при зарахуванні податків та зборів враховує код платника податків (РНОКПП або ЕДРПОУ), який береться з платіжної інструкції (квитанції).

Отже, з 1 грудня призначення платежу може виглядати наступним чином: