Новини IT-бізнес 01.12.2023 о 16:47 comment views icon

З 1 грудня ФОП остаточно перейшли на структуроване призначення платежу при сплаті податків ─ що змінилось?

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Вадим Карпусь

Автор новин

На 1 липня цього року був запланований перехід на новий формат реквізиту «Призначення платежу» в платіжках ФОП зі сплати податків та зборів. Проте через ряд причин запровадження структурованого призначення платежу перенесли на 1 грудня.

Як результат, протягом кількох місяців перехідного періоду в різних банках можна було по-різному заповнювати призначення платежу. Разом з тим НБУ повідомив листом від 26.10.2023 №11-0008.79504, що з 01 грудня 2023 року надавачами платіжних послуг буде запроваджено використання платниками виключно структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» згідно з міжнародним стандартом ISO20022.

Цього разу вже нічого не завадило переходу, і відсьогодні для бюджетних платежів ФОП діють нові правила. Відтепер реквізит «Призначення платежу» в платіжних дорученнях має лише два обов’язкових поля:

  1. Код виду сплати

101 для сплати податків та ЄСВ,

140 для сплати податкового боргу

  1. Додаткова інформація запису

тут можна зазначити назву податку, період та інше.

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Раніше реквізит «Призначення платежу» також містив інформацію про РНОКПП (ідентифікаційний номер) ФОП. З 1 грудня його не потрібно вказувати. Податкова служба при зарахуванні податків та зборів враховує код платника податків (РНОКПП або ЕДРПОУ), який береться з платіжної інструкції (квитанції).

Отже, з 1 грудня призначення платежу може виглядати наступним чином:

  • 101 єдиний податок за грудень 2023р.
  • 101 ЄСВ за 4 квартал 2023р.
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