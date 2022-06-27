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З лютого «Київстар» підключив до мережі 4G ще 3,5 тисячі населених пунктів та почав освоєння діапазону 2300 МГц

З лютого «Київстар» підключив до мережі 4G ще 3,5 тисячі населених пунктів та почав освоєння діапазону 2300 МГц

Попри військові дії в Україні, оператор зв’язку «Київстар» продовжує роботи з розширення мережі 4G. Так, з лютого 2022 року компанія збільшила територію покриття мережі 4G у 19 областях України, під’єднавши 3,5 тис. населених пунктів.

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Зазначається, що з лютого 2022 року компанія «Київстар» модернізувала 3 тис. базових станцій, активувавши на них технологію LTE-900. В основному це базові станції, які знаходяться у невеликих містах і селах з населенням до 2000 людей. Завдяки цьому  збільшено місткість мережі та покращено якість роботи мережі 4G у 3500 населених пунктах у 19 областях України. Серед них – Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська та інші області України, де наразі не ведуться активні бойові дії.

Крім того, «Київстар» у 2022 році збудував 140 нових базових станцій. З метою покращення якості зв’язку в регіонах інтенсивного дата-трафіку компанія також розпочала освоєння частот діапазону 2300 МГц, які отримала від держави на період дії воєнного часу в країні.

Від початку війни майже 5 мільйонів абонентів компанії переїхали з великих міст до невеликих селищ у межах своєї області, а ще 4 мільйони  – переїхали з інших регіонів у Західні області України. У зв’язку з цим оператор збільшує місткість мережі та покращує якість покриття у місцях зростання інтернет-трафіку.

Від початку військових дій спеціалісти «Київстар» усунули тисячі аварійних ситуацій, які виникли внаслідок пошкодження телекомунікаційної інфраструктури, замінили майже 30 тисяч метрів зруйнованих волоконно-оптичних ліній, здійснили 3,5 тисячі ремонтних робіт на баштах стільникового зв’язку. Наразі більш як 90% телеком інфраструктури компанії працює у штатному режимі.


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