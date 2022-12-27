З початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну, сотні з них – на ТЕЦ та обленерго

Служба безпеки України поділилась своїми успіхами у захисті інформаційної та цифрової безпеки країни в умовах війни. Як розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, з початку року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак і кіберінцидентів.

«Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими «тренуваннями» перед вторгненням», – зазначив Ілля Вітюк.

Зазначається, що з початком повномасштабної військової агресії зросла й кількість кібератак. Протягом всього 2020 року було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 році – 1400, то у рік війни – кількість атак зросла у понад 3 рази. За словами Іллі Вітюка, в середньому країна-агресор завдає понад 10 кібератак щодня.

«Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає», – зауважив він.

Зазначається, що росія не обмежується ударами по енергетичних об’єктах з використанням ракет та дронів, а також намагається шкодити енергетичному сектору України в кіберпросторі. На кіберфронті в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, військові об’єкти, а також – бази даних органів влади та інформаційні ресурси.

«Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нам, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу», – резюмував начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

Джерело: СБУ