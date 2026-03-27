Новини Пристрої 27.03.2026

З'явились перші рендери Motorola Razr 70 Ultra

Олександр Федоткін

У мережі оприлюднили перші зображення флагманського складаного смартфона Motorola Razr 70 Ultra.


Модель отримала додатковий 4″ дисплей з тонкими рамками, 7″ основний дисплей та подвійний блок камер. Razr 70 Ultra може бути випущена вже у квітні цього року, так само як рік тому була випущена Motorola Razr 60 Ultra. Інсайдери @OnLeaks та XpertPick оприлюднили перші зображення пристрою. 


Смартфон має сріблястий колір, однак незрозуміло, чи це буде кінцевим варіантом. Все інше майже ідентичне за дизайном з Motorola Razr 60 Ultra, включно з трохи скругленою металевою рамкою. З правого боку розміщуються кнопки регулювання гучності та блокування з вбудованим сканером відбитків пальців. На лівій стороні — лише кнопка активації штучного інтелекту.

Знизу розміщуються порт USB-C, динамік та слот для SIM-карти. Очікується, що Motorola Razr 70 Ultra отримає значні покращення характеристик порівняно з попередньою моделлю, однак вони наразі не розкриваються.

В розкладеному вигляді розміри Motorola Razr 70 Ultra складають 171,3 x 74,1 x 7,8 мм, а у складаному — 88,0 x 74,1 x 15,8 мм. Таким чином Motorola Razr 60 Ultra трохи тонша за нову модель. Це може бути пов’язано з більшими модулями камер або ж місткішим акумулятором. 

Згідно з сертифікаціями, компанія випустить два смартфони у лінійці — Razr 70 та Razr 70 Ultra. Витоки вказують, що Razr 70 отримає 6,9″ OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ 1080 x 2640p та 3,63″ зовнішній дисплей з роздільною здатністю 1056 x 1066p. Смартфон оснащений 32-мегапіксельною фронталкою, подвійною камерою на 50 Мп. Пристрій працюватиме на 8-ядерному процесорі з частотою 2,75 ГГц, але якому саме, поки невідомо. Конфігурації включатимуть 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ або 18 ГБ ОЗП. Варіанти зовнішньої пам’яті включатимуть 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

Флагман продуктивності для мобільних геймерів, який не можна пропустити у 2026 році: серія POCO X8
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Раніше ми писали, що на CES 2026 компанія Motorola зробила одразу кілька анонсів. Бренд показав лімітований Razr для фанатів футболу, ультрапреміальний Signature, новий смартгодинник, портативну акустику, аксесуари та одразу два ШІ-проєкти. Водночас Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3.

Motorola представила бюджетні смартфони Moto G77, G67, G17 і G17 Power

Джерело: NotebookCheck

Новий вид шахрайства: продавцю на eBay повернули RTX 5090 без чипа та пам’яті
Samsung Galaxy S26 vs S25: більший функціонал за вищу ціну
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo та Asus натякають на появу нової моделі Nvidia у власних ноутбуках
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
ASUS готується рекордно підвищити ціни на власні ПК
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Samsung назвала дату презентації Galaxy S26: яких оновлень чекати?
Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою
Звільнений керівник маркетингу Xiaomi змінив Redmi на iPhone 17, бо той "кращий у відстеженні сну”
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
35 смартфонів в тесті на автономність: iPhone 17 тримав заряд ідентично до OnePlus 15 на 7300 мА·год
Телефон із "бронею": в Європі вийшов кнопковий HMD Terra M з IP69K та сенсором для роботи в рукавицях
Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro
Не емейзінг: Samsung Galaxy S26 Ultra "знищив" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
Інсайдер: Apple додасть в iPhone 19 Pro 200-мегапіксельну камеру як в Oppo Find X9 Ultra
Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм
Valve знову відклала випуск Steam Machine: чи вийде консоль в цьому році?
Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з вартістю RTX 5070
Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу
Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
