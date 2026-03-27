З'явились перші рендери Motorola Razr 70 Ultra

У мережі оприлюднили перші зображення флагманського складаного смартфона Motorola Razr 70 Ultra.





Модель отримала додатковий 4″ дисплей з тонкими рамками, 7″ основний дисплей та подвійний блок камер. Razr 70 Ultra може бути випущена вже у квітні цього року, так само як рік тому була випущена Motorola Razr 60 Ultra. Інсайдери @OnLeaks та XpertPick оприлюднили перші зображення пристрою.

Here comes another one as your very first look at the #Motorola #Razr70Ultra (360° video + stunning 5K renders + dimensions)!…😏 Today, on behalf of new Partner XpertPick! 👉🏻 https://t.co/eO6gr1wIFt pic.twitter.com/FSVrJ1XnvP — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 26, 2026





Смартфон має сріблястий колір, однак незрозуміло, чи це буде кінцевим варіантом. Все інше майже ідентичне за дизайном з Motorola Razr 60 Ultra, включно з трохи скругленою металевою рамкою. З правого боку розміщуються кнопки регулювання гучності та блокування з вбудованим сканером відбитків пальців. На лівій стороні — лише кнопка активації штучного інтелекту.

Знизу розміщуються порт USB-C, динамік та слот для SIM-карти. Очікується, що Motorola Razr 70 Ultra отримає значні покращення характеристик порівняно з попередньою моделлю, однак вони наразі не розкриваються.

В розкладеному вигляді розміри Motorola Razr 70 Ultra складають 171,3 x 74,1 x 7,8 мм, а у складаному — 88,0 x 74,1 x 15,8 мм. Таким чином Motorola Razr 60 Ultra трохи тонша за нову модель. Це може бути пов’язано з більшими модулями камер або ж місткішим акумулятором.

Згідно з сертифікаціями, компанія випустить два смартфони у лінійці — Razr 70 та Razr 70 Ultra. Витоки вказують, що Razr 70 отримає 6,9″ OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ 1080 x 2640p та 3,63″ зовнішній дисплей з роздільною здатністю 1056 x 1066p. Смартфон оснащений 32-мегапіксельною фронталкою, подвійною камерою на 50 Мп. Пристрій працюватиме на 8-ядерному процесорі з частотою 2,75 ГГц, але якому саме, поки невідомо. Конфігурації включатимуть 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ або 18 ГБ ОЗП. Варіанти зовнішньої пам’яті включатимуть 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

Раніше ми писали, що на CES 2026 компанія Motorola зробила одразу кілька анонсів. Бренд показав лімітований Razr для фанатів футболу, ультрапреміальний Signature, новий смартгодинник, портативну акустику, аксесуари та одразу два ШІ-проєкти. Водночас Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3.

Джерело: NotebookCheck