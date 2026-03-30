

Ціни на процесори Intel Arrow Lake Refresh підскочили ще до початку продажів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Intel

Рекомендована Intel роздрібна ціна процесорів Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus мала становити $299 та $199. Однак вже через 3 дні після релізу вона істотно підвищилась. 


Наразі на сайті Newegg Core Ultra 7 270K Plus продаються за ціною $350, а Core Ultra 5 250K Plus коштують $220. Таким чином ціна на 270K Plus зросла приблизно на 17%, а на 5 250K Plus — на 10%. 

У каталозі Micro Center ціна на 7 270K Plus складає $350, а на 5 250K Plus — $250. На сайті B&H вказується трохи нижча ціна на 7 270K Plus — $330, однак товару не має у наявності, лише зазначено, “скоро у продажі”. На Amazon ціна на 7 270K Plus складає $357. Отже, рекомендовані Intel роздрібні ціни більше схожі на рекламу ніж на реальні роздрібні ціни. 

Доступних процесорів за рекомендованою роздрібною ціною фактично не має. 3DCenter також повідомив про відсутність стартових запасів у Німеччині, де ціни вже в перший день виявилися вищими за очікувані.


Core Ultra 200S Plus останній реліз Intel для LGA-1851 перед переходом на Nova Lake та сокет LGA-1954. Процесори Arrow Lake Refresh переважно отримали високі оцінки завдяки прийнятній ціні. Вони отримали більше ядер, вищі тактові частоти та такі нові функції як iBOT. Однак наразі той же Ultra 5 250KF за передзамовленням на Newegg доступний за ціною $200, що на 8-14% вище за рекомендовану роздрібну ціну.

Буквально кілька тижнів тому Intel попередила партнерів про підвищення цін на власні процесори. Скоріш за все, це підвищення як раз і зачепило лінійку Arrow Lake Refresh. Головною перевагою Core Ultra 7 270K Plus і Core Ultra 5 250K Plus була їхня ціна, але з огляду на це підвищення цін збирачі бюджетних ПК можуть відкласти свої попередні замовлення доти, доки ситуація не нормалізується.

Спецпроєкти
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Раніше ми писали, що в Geekbench з’явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake. Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus.

До 18% вища продуктивність в іграх: як працює iBOT від Intel

Джерело: Videocardz; wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
AyaNeo показала портативний ПК для "качків" на 1,4 кг з Ryzen AI Max
Samsung Galaxy S26 vs S25: більший функціонал за вищу ціну
Зірвав джекпот: користувач Reddit заплатив Amazon $100 за повернені товари, а отримав DDR5 на $8000
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro
Наступник BlackBerry: вийшла нова версія Titan 2 Elite, смартфону з qwerty-клавіатурою
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Власник Apple Watch поскаржився на опік зап'ястя: Apple не реагує на скаргу
Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп
Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація кількох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2
Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює
Lenovo незабаром презентує Legion Go Fold. Що про нього відомо
Ринок бюджетних ПК повністю зникне до 2028 року — прогноз аналітиків
Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin
Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті
За що такі гроші: техноблогер порівняв аудіокабель за $4000 з кабелем Amazon Basics за $7
Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
Дослідження доводить, що е-рідер Kindle "кращий для сну" за паперові книги
Новий смартфон Frog RS1 ховає під дисплеєм геймпад і може замінити консоль
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати