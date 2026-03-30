Рекомендована Intel роздрібна ціна процесорів Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus мала становити $299 та $199. Однак вже через 3 дні після релізу вона істотно підвищилась.





Наразі на сайті Newegg Core Ultra 7 270K Plus продаються за ціною $350, а Core Ultra 5 250K Plus коштують $220. Таким чином ціна на 270K Plus зросла приблизно на 17%, а на 5 250K Plus — на 10%.

У каталозі Micro Center ціна на 7 270K Plus складає $350, а на 5 250K Plus — $250. На сайті B&H вказується трохи нижча ціна на 7 270K Plus — $330, однак товару не має у наявності, лише зазначено, “скоро у продажі”. На Amazon ціна на 7 270K Plus складає $357. Отже, рекомендовані Intel роздрібні ціни більше схожі на рекламу ніж на реальні роздрібні ціни.

Доступних процесорів за рекомендованою роздрібною ціною фактично не має. 3DCenter також повідомив про відсутність стартових запасів у Німеччині, де ціни вже в перший день виявилися вищими за очікувані.





Arrow Lake Refresh has launched in 🇩🇪 retail without any stock. In addition, initial retail prices are significantly higher than those of their respective predecessors:

265K → 270K: +35€

245K → 250K: +42€

245KF → 250KF: +40€https://t.co/Rutt3f3e87 pic.twitter.com/m7NT1bdoMR — 3DCenter.org (@3DCenter_org) March 27, 2026

Core Ultra 200S Plus останній реліз Intel для LGA-1851 перед переходом на Nova Lake та сокет LGA-1954. Процесори Arrow Lake Refresh переважно отримали високі оцінки завдяки прийнятній ціні. Вони отримали більше ядер, вищі тактові частоти та такі нові функції як iBOT. Однак наразі той же Ultra 5 250KF за передзамовленням на Newegg доступний за ціною $200, що на 8-14% вище за рекомендовану роздрібну ціну.

Буквально кілька тижнів тому Intel попередила партнерів про підвищення цін на власні процесори. Скоріш за все, це підвищення як раз і зачепило лінійку Arrow Lake Refresh. Головною перевагою Core Ultra 7 270K Plus і Core Ultra 5 250K Plus була їхня ціна, але з огляду на це підвищення цін збирачі бюджетних ПК можуть відкласти свої попередні замовлення доти, доки ситуація не нормалізується.

Раніше ми писали, що в Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake.

Джерело: Videocardz; wccftech