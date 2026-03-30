30.03.2026

Motorola офіційно назвала дату релізу Razr Fold

Олександр Федоткін

Motorola офіційно підтвердила дату початку продажів свого першого складаного смартфона у вигляді книжки Razr Fold.


Очікується, що нова розкладачка конкуруватиме з аналогічними пристроями Galaxy Z Fold7 від Samsung, Honor Magic V6 та Oppo Find N6. На європейському ринку новий Razr Fold має з’явитись в продажі 11 квітня. 

Однак наразі досі невідомо, коли Razr Fold з’явиться на ринках країн Північної Америки, Індії або в Азії. В Європі смартфон надійде у продаж за ціною 1999. У Великій Британії його ціна складатиме 1800 фунтів за версію з 512 ГБ вбудованої пам’яті та 16 ГБ ОЗП. 


Razr Fold отримає акумулятор місткістю 6000 мА·год, а також підтримку бездротової зарядки потужністю 50 Вт та дротової на 80 Вт. Смартфон працюватиме на чипі Qualcomm  Snapdragon 8 Gen 5, матиме 6,6″ зовнішній дисплей та 8,1″-внутрішній з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 2484×2232 пікселів. 

Дисплей також отримає захисне скло Corning Gorilla Glass Ceramic 3 та сертифікат захисту IP49. Основна камера на 50 Мп Sony LYT-828, надширококутна — 50 Мп, телеоб’єктив на 50 Мп (LYT-600) з трикратним зумом. Фронталка на 20 Мп та внутрішня камера на 32 Мп.

Раніше ми писали, що  у мережі оприлюднили перші зображення флагманського складаного смартфона Motorola Razr 70 Ultra. На початку року на CES 2026 компанія Motorola зробила одразу кілька анонсів. Бренд показав лімітований Razr для фанатів футболу, ультрапреміальний Signature, новий смартгодинник, портативну акустику, аксесуари та одразу два ШІ-проєкти.

Motorola представила бюджетні смартфони Moto G77, G67, G17 і G17 Power

Джерело: NotebookCheck

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
