Заборона соціальних мереж дітям до 16 років набула чинності в Австралії — що вона обмежує

Соцмережі лише для повнолітніх: Австралія заборонила створювати аканти для підлітків / Depositphotos

Австралія впровадила одне з найжорсткіших обмежень соцмереж у світі. Від 10 грудня діти до 16 років більше не можуть створювати власні акаунти у Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Threads і Kick.

Парламент ухвалив відповідний закон ще у 2024 році. Тоді мова йшла про заборону реєстрації нових акаунтів, а згодом платформи зобов’язали видалити існуючі облікові записи підлітків. Все це робиться з метою зменшити вплив соцмереж на неповнолітніх. Уряд підкреслює, що ця заборона покликана захистити підлітків від шкідливого контенту, булінгу, сексуального шантажу та ризиків, пов’язаних із довгим перебуванням у соцмережах. Прем’єр Ентоні Албаніз вважає, що діти в цей час “мають грати надворі, пробувати спорт чи мистецтво”.

Новий закон забороняє підліткам створювати акаунти, але дозволяє переглядати контент без авторизації, якщо платформа підтримує такий режим. Самі діти й батьки не отримають штрафів, а вся відповідальність лягає на власників соцмереж. Якщо компанія пропустить хоч одну реєстрацію користувача, якому ще немає 16, їй загрожує штраф до 49,5 млн австралійських доларів ($32 млн).

Регулятор eSafety Commission уточнив список сервісів, на які обмеження не поширюються. Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam і Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp та YouTube Kids працюють без змін, оскільки їхня основна функція — не соціальна взаємодія в класичному розумінні.

Уряд пішов на такий крок після серії розслідувань про безпеку дітей онлайн та резонансних свідчень тих, хто зіткнувся з кібербулінгом і маніпуляціями. Кампанія Let Them Be Kids, яку підтримала головна опозиційна партія, теж посилила тиск на владу. Комісар eSafety Джулі Інман Грант наголошує, що діти “не можуть протистояти алгоритмам, темним патернам і нескінченним стрічкам”.

Соцмережі тепер мають впровадити кілька рівнів перевірки віку: від документального підтвердження до біометричної оцінки обличчя, голосу чи поведінкових моделей. Технологічні компанії визнають, що визначити вік людини лише за її фізичними ознаками складно, тому платформи отримали право самі визначати прийнятну похибку в алгоритмах.

Навіть уряд не очікує абсолютної ефективності. Закон вимагає від платформ “розумних кроків”, а не стовідсоткового результату. Регулятор запитуватиме статистику акаунтів до та після обмежень, а також точність застосованих технологій. На практиці уряд більше хвилюють системні провали, ніж кожен окремий неповнолітній користувач.

Попереду — великі зміни для бізнесу. У країні 95% дітей віком 10-15 років мають хоча б один акаунт у соцмережах — це приблизно 2,5 млн користувачів. Цей сегмент більше не буде монетизованим, і для платформ це болючий удар. Ще більший ризик — хвиля аналогічних законів у інших державах. Уже зараз Нова Зеландія, Данія та низка європейських країн вивчають австралійську модель.

Австралія фактично запустила глобальний експеримент. Повна заборона соцмереж для підлітків може або зміцнити онлайн-безпеку, або створити нові ризики, якщо діти масово підуть на менш контрольовані платформи. Як би не склалося, технологічним гігантам доведеться адаптуватися, а світ уважно стежить за першим таким прецедентом.

Джерело: bloomberg