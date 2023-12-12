Понад 15% підлітків «‎живуть» у TikTok та YouTube — популярність Facebook тим часом впала майже вдвічі

Кожен 1 з 5 американських підлітків використовує відеоплатформи «‎майже постійно».

Згідно з опитуванням Pew Research Center, YouTube нині є найпопулярнішою платформою серед підлітків США — близько 93% респондентів заявили, що регулярно відвідують сервіс, тоді як 16% з них перебувають там «‎майже постійно.

TikTok опинився на другому за популярністю місці — 63% підлітків користуються застосунком ByteDance (і близько 17% роблять це «‎майже постійно»). У Snapchat та Instagram — по 60% і 50% відповідно, а от Facebook та Twitter (нині X) втрачають юну аудиторію.

Частка підлітків, які користуються Facebook «впала з 71% у 2014-2015 роках до 33% сьогодні».

Дослідники зазначають, що дівчата-підлітки частіше користуються такими програмами, як BeReal, TikTok, Snapchat і Facebook, а хлопці більше зосереджені на програмах для обміну повідомленнями, орієнтованими на відеоігри, і соціальними програмами, такими як Discord і Twitch.

«Частка підлітків, які використовують ці платформи, залишається відносно стабільною з весни 2022 року, коли Центр востаннє проводив опитування на ці теми», — пишуть автори. «Наприклад, відсоток підлітків, які користуються TikTok, статистично не змінився з минулого року».

Опитування Pew Research базувалося на відповідях майже 1500 підлітків віком від 13 до 17 років та було проведене у період з 26 вересня 2023 року по 23 жовтня 2023 року.

Джерело: CNBC