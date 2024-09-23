Заміна кнопки Camera Control в iPhone 16 Pro обійдеться у $750 — майже стільки коштує базовий iPhone 16

Кнопка Camera Control, яка з’явилась в лінійці iPhone 16, дозволяє керувати деякими параметрами камери та зможе використовуватись як «шлюз» для роботи з інструментами сторонніх розробників, зокрема й ChatGPT.

Ідея Camera Control така, що якщо тримати iPhone горизонтально — вона дещо нагадуватиме затвор традиційної камери із тактильною вібрацією. Утім оновлення мало чим вразило потенційних клієнтів, і дехто називає опцію «найбільш невтішною інновацією Apple» на сьогодні (у перших відгуках кнопку загалом віднесли до «мінусів» пристроїв). Однак це ще не всі «сюрпризи» для шанувальників.

Зважаючи на ціни для ремонту Camera Control, представлені в Китаї (для зручності конвертовано в долари США), заміна кнопки в iPhone 16 коштуватиме $624, тоді як для iPhone 16 Pro — $750. Для порівняння: офіційна ціна базового iPhone 16 сягає $799, а iPhone 16 Pro на 128 ГБ — $999).

Така висока ціна може передбачати заміну материнської плати. Сама ж кнопка складається з 9 різних компонентів, що підвищує частоту та ризики потенційних поломок.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Джерело: Gizmochina

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.