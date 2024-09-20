20 вересня по всьому світу стартували продажі iPhone 16, нових Apple Watch та AirPods 4 — тоді як українські ритейлери відкрили передзамовлення і нарешті можна побачити офіційні українські ціни.

Всі моделі iPhone 16 та решти нових пристроїв, презентованих на Apple Glowtime, з’явились одночасно в каталогах українських ритейлерів, що офіційно продають техніку Apple: зокрема Rozetka, Comfy, Citrus та інші.

Вільні продажі мають стартувати за тиждень, однак деякі моделі вже закінчились в певних каталогах: зокрема iPhone 16 Pro та Pro Max, яким раніше пророкували низький попит. Як і в попередні роки магазини пропонують покупку в кредит та оплату частинами. Нижче наводимо ціни зі знижками, і якщо порівнювати з торішніми, то нові моделі суттєво додали в ціні — на 5000-7000 гривень.

iPhone 16: 47 499₴ за 128 ГБ, 52 499₴ за 256 ГБ та 62 499₴ за 512 ГБ

iPhone 16 Plus: 52 499₴ за 128 ГБ, 57 499₴ за 256 ГБ та 67 499₴ за 512 ГБ

iPhone 16 Pro: 59 499₴ за 128 ГБ, 64 999₴ за 256 ГБ, 74 999₴ за 512 ГБ та 94 999₴ за 1 ТБ

iPhone 16 Pro Max: 70 999₴ за 256 ГБ, 80 999₴ за 512 ГБ та 90 999₴ за 1 ТБ

Apple Watch Series 10 — від 22 299₴ до 23 799₴

Apple Watch Ultra 2 — від 39 999₴ до 48 999₴

AirPods 4 без ANC — 7 399₴

AirPods 4 з ANC — 10 499₴

AirPods Max — 27 499₴

Зазначимо, що в США ціни на базові iPhone 16 (для 128 ГБ в усіх моделях та 256 ГБ у версії Pro Max) залишись незмінними у порівнянні з роком тому: $799, $899, $999 та $1199 (без урахування податків). За посиланням можна переглянути перші огляди AirPods 4 та чотирьох iPhone 16, а також переглянути «живу» розпаковку iPhone 16 Pro.

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