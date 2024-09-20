20 вересня по всьому світу стартували продажі iPhone 16, нових Apple Watch та AirPods 4 — тоді як українські ритейлери відкрили передзамовлення і нарешті можна побачити офіційні українські ціни.
Всі моделі iPhone 16 та решти нових пристроїв, презентованих на Apple Glowtime, з’явились одночасно в каталогах українських ритейлерів, що офіційно продають техніку Apple: зокрема Rozetka, Comfy, Citrus та інші.
Вільні продажі мають стартувати за тиждень, однак деякі моделі вже закінчились в певних каталогах: зокрема iPhone 16 Pro та Pro Max, яким раніше пророкували низький попит. Як і в попередні роки магазини пропонують покупку в кредит та оплату частинами. Нижче наводимо ціни зі знижками, і якщо порівнювати з торішніми, то нові моделі суттєво додали в ціні — на 5000-7000 гривень.
Ціни iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max в Україні — від 47 499₴ до 90 999₴
- iPhone 16: 47 499₴ за 128 ГБ, 52 499₴ за 256 ГБ та 62 499₴ за 512 ГБ
- iPhone 16 Plus: 52 499₴ за 128 ГБ, 57 499₴ за 256 ГБ та 67 499₴ за 512 ГБ
- iPhone 16 Pro: 59 499₴ за 128 ГБ, 64 999₴ за 256 ГБ, 74 999₴ за 512 ГБ та 94 999₴ за 1 ТБ
- iPhone 16 Pro Max: 70 999₴ за 256 ГБ, 80 999₴ за 512 ГБ та 90 999₴ за 1 ТБ
Ціни на нові Apple Watch
- Apple Watch Series 10 — від 22 299₴ до 23 799₴
- Apple Watch Ultra 2 — від 39 999₴ до 48 999₴
Ціни на AirPods 4 та нові AirPods Max
- AirPods 4 без ANC — 7 399₴
- AirPods 4 з ANC — 10 499₴
- AirPods Max — 27 499₴
Зазначимо, що в США ціни на базові iPhone 16 (для 128 ГБ в усіх моделях та 256 ГБ у версії Pro Max) залишись незмінними у порівнянні з роком тому: $799, $899, $999 та $1199 (без урахування податків). За посиланням можна переглянути перші огляди AirPods 4 та чотирьох iPhone 16, а також переглянути «живу» розпаковку iPhone 16 Pro.
Рейтинг цін iPhone 16 та iPhone 16 Pro: найдешевше в США — і майже вдвічі дорожче в Туреччині
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: