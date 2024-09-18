Перші огляди iPhone 16 / 16 Pro: надійні камери, (не) потрібна нова кнопка та скромні 60 Гц у стандартних моделях. Нічого особливого?

Доки нові iPhone 16 не потрапили в руки оглядачів нашої редакції пропонуємо ознайомитись з першими відгуками іноземних сайтів та блогерів.

Зокрема в руки The Verge потрапили одразу чотири нові моделі: повні огляди iPhone 16 та iPhone 16 Plus, а також Pro-моделей можна переглянути за посиланням, а ми продублюємо головні підсумки.

iPhone 16 ($799)

Переваги:

Надійна камера з різноманітними стилями

Нова зручна кнопка дії

Більше оперативної пам’яті та чип поточного покоління

Недоліки:

Екран зі стандартною частотою оновлення

Керування камерою дещо плутане

iPhone 16 Plus ($899)

Переваги:

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Надійна камера з різноманітними стилями

Нова зручна кнопка дії

Більше оперативної пам’яті та чип поточного покоління

Великий екран для шанувальників такого формфактора

Недоліки:

Екран зі стандартною частотою оновлення

Керування камерою дещо плутане

Характеристики моделей iPhone 16 та iPhone 16 Plus

iPhone 16 iPhone 16 Plus Стартова ціна $799 $899 Розмір екрана 6,1 дюйма 6,7 дюйма Частота оновлення 60 Гц 60 Гц Процесор A18 A18 ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ Сховище 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Задні камери 48 МП основна (f/1.6) з двократним оптичним збільшенням, 12 МП надширококутна (f/2.2) 48 МП основна (f/1.6) з двократним оптичним збільшенням, 12 МП надширококутна (f/2.2) Фронтальна камера 12 МП (f/1.9) 12 МП (f/1.9) Термін дії заряду 22 години з відтворення відео; 80 годин в стандартному режимі 27 годин з відтворенням відео; 100 годин в стандартному режимі Кольори Black, White, Pink, Teal, Ultramarine Black, White, Pink, Teal, Ultramarine

Оглядач зазначає, що для базових iPhone цей рік можна вважати вдалим. Революційного, звісно, нічого нема, і навряд вам треба оновлювати поточний iPhone 15. Але для переходу з 11 або 12 — iPhone 16 варіант хороший.

iPhone 16 Pro ($999)

Переваги:

Можливість регулювати інтенсивність обробки HDR

Відео 4K120

Недоліки:

Дещо складна в роботі кнопка керування камерою

Обробка фотографій за дефолтом агресивніша, ніж будь-коли

Найбільш поступове з оновлень порівняно з iPhone 15 Pro

iPhone 16 Pro Max ($1199)

Переваги:

Онлайн-курс "Delivery Management" від robot_dreams. За 2 місяці ви на практиці прокачаєте делівері-майндсет, щоб ефективно управляти проєктами в ІТ, лідити великі команди й будувати стійкі бізнес-процеси у доставці програмного забезпечення. . Про курс

Можливість регулювати інтенсивність обробки HDR

Відео 4K120

Недоліки:

Близький до того, щоб його назвати завеликим

Дещо складна в роботі кнопка керування камерою

Обробка фотографій за дефолтом агресивніша, ніж будь-коли

Найбільш поступове з оновлень порівняно з iPhone 15 Pro

Характеристики моделей iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Стартова ціна $999 $1199 Дисплей 6,3 дюйма (2622 x 1206) 6,9 дюйма (2868 x 1320) Процесор A18 Pro A18 Pro Задні камери 48 МП основна (f/1.78), 48 МП ультраширока (f/2.2), 12 МП телефото (5x, f/2.8) 48 МП основна (f/1.78), 48 МП ультраширока (f/2.2), 12 МП телефото (5x, f/2.8) Фронтальна камера 12 МП (f/1.9) 12 МП (f/1.9) Відео 4K Dolby Vision до 120 кадрів в секунду 4K Dolby Vision до 120 кадрів в секунду Термін дії заряду До 22 години потокового відео До 29 годин потокового відео Кольори Black, White, Desert and Natural Titanium Black, White, Desert and Natural Titanium

iPhone 16 Pro називають «одним із найбільш незавершених продуктів, які коли-небудь постачала Apple». Майже всі основні функції (особливо для Apple Intelligence) з’являться лише в майбутніх оновленнях ПЗ, які розтягнуться на наступний рік.

«До того часу iPhone 16 Pro, який ми розглядаємо на цей час, є здебільшого набором дуже приємних, але зрештою незначних змін до iPhone 15 Pro», — додають в огляді.

Загалом всі нові смартфони Apple iPhone 16 отримали по 8 балів від оглядачів The Verge. Серед основних переваг згадували нові камери з різноманітними стилями, тоді як з кнопкою для знімань «не все так однозначно» — вона нібито не надто зручна в керуванні, однак можливо до оновлення ще просто потрібно звикнути. Стандартні моделі також отримали оперативну пам’ять у 8 ГБ (Слава ШІ!), тож різниця з версіями Pro — в розмірах та камерах (а ну ще ціна і частота оновлення екрана, яка в дешевших моделях залишається на скромному рівні у 60 Гц).

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