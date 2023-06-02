Збір на пікап для підрозділу 3-ї ОШБр, що виконує задачі на Бахмутському напрямку

Маємо новий терміновий запит від військових — на придбання автівки для підрозділу 3-ї ОШБр. Штурмовий підрозділ, що виконує задачі на Бахмутському напрямку, потребує авто типу Opel frontera. Ціна питання — 139 тис. грн.

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Це справді важливий та терміновий збір, тож дуже сподіваємося на вашу підтримку. Реквізити для всіх, хто має бажання та змогу долучитися до збору та задонатити копійчину:

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Зі свого боку зобов’язуємося уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі!