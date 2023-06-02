Новини Новини 02.06.2023 о 14:57

Збір на пікап для підрозділу 3-ї ОШБр, що виконує задачі на Бахмутському напрямку

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-1_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-1_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/1-kopyya-1_uwp_avatar_thumb.png

ITC.UA

Маємо новий терміновий запит від військових — на придбання автівки для підрозділу 3-ї ОШБр. Штурмовий підрозділ, що виконує задачі на Бахмутському напрямку, потребує авто типу Opel frontera. Ціна питання — 139 тис. грн.

Курс PM в IT.
Тебе навчатимуть найкращі.
Хочу на курс

pikap

Це справді важливий та терміновий збір, тож дуже сподіваємося на вашу підтримку. Реквізити для всіх, хто має бажання та змогу долучитися до збору та задонатити копійчину: 

  1. Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/82Jo4NyfND
  2. Номер картки банки 5375 4112 0601 2937

Зі свого боку зобов’язуємося уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі!


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати