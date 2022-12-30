Зеленський підписав закони про безмитне ввезення Starlink та генераторів, а також про зберігання пального без ліцензії

Президент України Володимир Зеленський підписав закони №8196 та №8197, які вносять зміни до Митного та Податкового кодексів. Цими нормативними актами вводяться податкові пільги при ввезенні генераторів та терміналів Starlink, що повинно сприяти відновленню енергетичної інфраструктури України в умовах російської агресії.

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Зазначається, що нові закони запроваджують можливість ввезення генераторів, іншого обладнання, терміналів Starlink без сплати державного мита та ПДВ, у тому числі для фізичних осіб. Ця норма діятиме протягом 6 місяців. Додатково звільняється від мита та ПДВ технічна допомога Energy Community щодо ввезення обладнання для відновлення постачання енергії.

Крім того, інші зміни дозволяють зберігати пальне без ліцензії в обсязі до 2000 літрів. Про все, що більше за встановлену норму, треба буде повідомляти податкову по декларативному принципу.

Закони №8196 та №819 повернуті до парламенту з підписом президента 29 грудня. Вони набудуть чинності через 3 дні після опублікування.