Дерусифікація від Bethesda: зі Starfield прибрали підтримку російської мови – спільнота закликає додати українську локалізацію

Без будь-якого офіційного анонсу та пояснення зі сторінки гри Starfield у Steam зникла інформація про підтримку російської мови. Раніше планувалося, що у грі будуть російські субтитри (та російський інтерфейс). Судячи з даних сайту SteamDB, інформацію про наявність російської локалізації видалили увечері 11 квітня.

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Ця зміна засмутила користувачів з росії, які здебільшого не знають англійської мови (та й російською часто володіють дуже посередньо). При цьому багато хто з них дивується (і принагідно видають себе за жертв), що могло б стати причиною для такого кроку з боку розробників і видавців. Найдогадливіші висловлюють припущення, що повномасштабне вторгнення росії в Україну могло вплинути на рішення західних компаній щодо підтримки російської мови. Хоч би що там було, у російських гравців стали сумні особи через відсутність російської мови у Starfield.

Підливає олії у вогонь миттєво пропозицію додати в гру українську локалізацію. В обговоренні Starfield з’явився заклик до розробників перекласти гру українською мовою:

«У зв’язку скасування російської локалізації, та зростання відсотку використання української, чому би не додати до Starfield українську локалізацію? Це цілком ймовірно окупиться, та підігріє зацікавленість українських гравців до цієї гри. Ви можете звернутися до UNLOCTEAM з пропозицією співпраці https://unlocteam.com/»

У коментарях до публікації багато користувачів висловлюють підтримку цій ідеї та просять розробників додати українську локалізацію у Starfield.

Поки що розробники не прокоментували цей заклик. Якщо вони підтримають цю ідею і справді додадуть українську локалізацію в Starfield замість російської, обличчя у російських гравців стануть ще сумнішими.

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Зазначимо, після низки перенесень вихід гри Starfield тепер заплановано на 6 вересня 2023 року.