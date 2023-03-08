Bethesda показала новий трейлер Starfield і знову перенесла вихід гри – реліз на Xbox Series X/S та ПК тепер заплановано на 6 вересня

Bethesda показала новий трейлер Starfield і заразом розповіла про дату виходу гри. На жаль для фанатів, проєкт знову затримується.

Спочатку вихід Starfield був запланований на 11 листопада 2022 року, що мало віддати шану даті виходу The Elder Scrolls V: Skyrim (11.11.2011). Але у травні 2022 року стало відомо, що вихід гри затримується до першої половини 2023 року. А тепер трейлер сповіщає, що гра вийде у другому півріччі – 6 вересня.

Дія Starfield розгортається у космосі, де гравці візьмуть на себе роль останньої групи дослідників. Ігровий директор Bethesda Тодд Ховард описує цей проєкт як «Skyrim у космосі». Гравців чекає RPG, в яку можна буде грати як від першої, так і від третьої особи. Традиційно для рольових ігор Bethesda, можна буде гнучко налаштовувати зовнішність персонажа, а також особливості завдяки трьом рисам, системі навичок та рангам, які поступово відкриваються під час гри. І ще можна буде модифікувати зброю, досліджувати підземелля планети, виконувати різноманітні місії.

Раніше Bethesda показала 15 хвилин ігрового процесу Starfield. Крім того, Тодд Ховард каже, що Bethesda та Microsoft мають намір провести спеціальний захід 11 червня, щоб докладно розповісти про гру.

«У червні цього року ми запросимо вас до студії і дамо вам можливість глибоко поринути у гру на нашому Starfield direct, — каже Ховард. Є так багато всього, що ми ще повинні вам показати».

Starfield буде ексклюзивом для Xbox Series X/S та ПК. У перший день гра вийде в Xbox Game Pass.

Джерело: The Verge