Змушують йти «за власним бажанням»? Dell відмовила працівникам на ремоуті в кар’єрному зростанні

Американська технологічна компанія Dell попереджає всіх працівників на ремоуті, що без відвідування офісу вони не матимуть права на підвищення.

І ця заява пролунала через десять років після того, як компанія перейшла на гібридний формат роботи, зазначає Arstechnica.

Це досить різкий розворот в політиці компанії, адже раніше вона стверджувала трохи інше.

«Не розраховуйте, що проведений час в традиційному офісі, допоможе налагодити співпрацю та сформує відчуття причетності до вашої організації», — заявляв тоді генеральний директор Майкл Делл.

Хочеш підвищення — йди в офіс

Починаючи з травня, співробітники Dell будуть або на ремоуті, або з гібридним графіком.

Останні повинні приходити в офіс принаймні 39 днів на квартал, підтвердив, що дорівнює приблизно трьом разам на тиждень.

Ті, хто хотів би ніколи не їздити в офіс, не будуть «розглядатися на підвищення і не зможуть змінювати ролі»

Тут треба згадати, що віддалена робота досить довгий час була одним із корпоративних стандартів компанії. Від 10 % до 15% працівників практично ніколи не з’являлися в офісі.

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Така гнучкість дозволила компанії стати привабливим роботодавцем в постковідну еру. Тепер же там вважають, що «особисті зв’язки в поєднанні з гнучким підходом мають вирішальне значення для стимулювання інновацій та диференціації цінностей».

Що змінилося в Dell?

Деякі експерти зазначають, що це може бути реакцією на нестабільність світової економіки. Причиною для зміни політики називається впевненість у тому, що якщо люди фізично працюватимуть разом, то зможуть виконувати свої обов’язки краще.

Водночас є й більш логічне пояснення. Неназвані співробітники, з якими спілкувалися журналісти, висловили занепокоєння, що майбутня політика є спробою змусити людей звільнитися. Таким чином Dell могла б заощадити гроші на людських ресурсах без виплат компенсацій.

Останнє масове звільнення в Dell було в лютому 2023 року. Тоді без роботи лишилось 6 500, або 5% працівників компанії.

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