Зомбі-супутник NASA видав потужний сигнал після 60 років мовчання

NASA

Минулого року астрономи зафіксували таємничий, потужний сплеск радіохвиль з нашої галактики. На думку астрономів, джерелом радіохвиль виявився виведений з ладу понад 60 років тому супутник NASA Relay 2.

Relay 2 був запущений у 1964 році та виведений з ладу у 1967 році після відмови двох бортових транспондерів. Майже через 60 років, в червні 2024, Relay 2 несподівано видав неймовірно потужний радіоімпульс. Однак астрономи не знають точно, чому саме це відбулось.

Імпульс тривав близько 30 наносекунд, що не відповідає жодній з систем виведеного з ладу супутнику. На думку науковця з Інституту радіоастрономії Університету Кертіна в Австралії Кленсі Джеймса та його колег, викликати цей сигнал могло або зіткнення супутника з невеликим метеоритом, або накопичення електрики.

Дослідники виявили незвичайний імпульс, скануючи небо на предмет радіоімпульсів за допомогою Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) — радіотелескопа в Західній Австралії, що складається з 36 однакових антен-тарілок.

Радіоімпульси являють собою інтенсивні викиди радіохвиль, здатні майже миттєво вивільнити кількість енергії, яку наше Сонце виробляє за кілька днів. Зазвичай подібні радіоімпульси надходять від далеких галактик. Однак перехоплений сигнал надходив з нашої галактики. Джерело імпульсу знаходилось настільки близько до Землі, що радіотелескоп ASKAP не одразу зміг на ньому сфокусуватись.

Кленсі Джеймс зазначив, що спочатку астрономи дуже хвилювались, оскільки думали, що зафіксували сигнал, ймовірно, від якогось нового пульсару, однак дослідивши походження сигналу переконались, що він міг надійти лише від старого супутника NASA Relay 2. Астрономи виключили ймовірність того, що імпульс міг надходити від бортових систем супутника.

У зв’язку з цим науковці запропонували дві альтернативні версії. За їхніми словами, у супутник міг врізатись мікрометеорит. Внаслідок удару могли утворитись хмари плазми, здатні збільшити провідність космічного середовища або створити електричне поле на поверхні супутника. Однак найбільш ймовірною є версія виникнення електростатичного розряду, внаслідок якого між двома прилеглими поверхнями або матеріалами на космічному апараті, що мають різні електричні заряди, виникає раптовий потік електричного струму.

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Як дуже ранній космічний апарат, Relay 2 міг бути побудований з матеріалів, здатних утримувати більший заряд і, отже, виробляти сильніші електростатичні розряди, що викликають потужні радіочастотні імпульси, — пояснюють дослідники.

Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: LiveScience