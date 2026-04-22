"Зоряні війни": Оскар Айзек розкрив походження мем-репліки "Якимось чином, Палпатін повернувся"

Оскар Айзек, актор, відомий за роллю По Дамерона у сіквельній трилогії “Зоряних воєн”, зізнався, що культова репліка “Якимось чином Палпатін повернувся” з’явилась під час перезйомок — і він сам не знав, що вона стане мемом.

“Так, то були перезйомки — нам довелося знову збиратися на майданчику. Коли дивлюсь на себе в тій сцені, думаю: ‘Перука вийшла непогана…’ Але загалом це було як швидкий наліт: прилітаєш, всі в паніці, всі намагаються дотягнути те, що не встигли. Той шматок, здається, додали вже наприкінці. Увесь процес був дуже хаотичним. Якби тоді мене запитали, чи здогадуюся я, що саме ця фраза стане (вірусною)… ні, не здогадувався. Але одне можу сказати точно — роздратування я туди вклав справжнє.”

В інтерв’ю подкасту Happy Sad Confused актор розповів, за яких умов знімали сцену з По Дамероном:

Фраза “Якимось чином, Палпатін повернувся” пролунала приблизно за 15 хвилин після початку фільму і, за іронією, стала точнішим описом усього “Скайвокер. Сходження”, ніж сам сценарій. Інтернет миттєво перетворив її на мем — з безкінечними варіаціями, де замість “Палпатіна” підставляли все що завгодно.

Проблема репліки не лише в її абсурдності. Вона фактично констатує центральний сюжетний поворот так, ніби це оголошення на залізничному вокзалі, без будь-якої підготовки чи пояснення. Сам режисер Дж. Дж. Абрамс так і не надав вичерпного пояснення рішенню повернути Палпатіна після подій попередніх фільмів.

Фраза стала мемом не просто через абсурдність — а через те, як саме вона подана. По Дамерон виголошує її як усім відомий факт, буквально з порога, без жодного вступу чи пояснення.





Палпатін — головний лиходій оригінальної трилогії — загинув ще у “Поверненні джедая” 1983 року, і наступні два фільми сіквельної трилогії жодним словом не натякали на його повернення. А потім — просто “якимось чином Палпатін повернувся”, і рухаємось далі. Інтернет одразу відчув у цьому щось знайоме: так само виглядає будь-яке пояснення, яке насправді нічого не пояснює.

Формула “Somehow, [що завгодно] returned” миттєво розійшлась по соцмережах — її підставляли під політиків, скасовані серіали, забуті тренди та все інше, що повертається без очевидної причини.