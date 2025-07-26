Новини Кіно 26.07.2025 comment views icon

«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Дарт Мол / ea

На офіційному сайті StarWars.com компанія Lucasfilm опублікувала два перші кадри з майбутніх проєктів всесвіту «Зоряних війн». Один — із нового серіалу Maul – Shadow Lord, другий — із другого сезону «Асоки».

Star Wars: Maul – Shadow Lord: повернення Дарта Мола

На зображенні з серіалу Star Wars: Maul – Shadow Lord показано Дарта Мола — відомого персонажа, якого вже можна було бачити в анімаційних серіалах «Зоряні війни: Повстанці» / Star Wars Rebels та «Зоряні війни: Війни клонів» / Star Wars: The Clone Wars. Його голос також звучав у фінальній сцені фільму «Соло: Зоряні війни. Історії» / Solo: A Star Wars Story.

«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Lucasfilm показала перші кадри з нового серіалу про Дарта Мола та другого сезону «Асоки» / starwars.com

Серіал Star Wars: Maul – Shadow Lord анонсували у квітні на Star Wars Celebration Japan. Це абсолютно новий серіал для Disney+, присвячений пригодам улюбленого фанатами лиходія Дарта Мола. Головного героя, як і раніше, озвучуватиме Сем Вітвер. Події нового серіалу розгортаються після фінального сезону «Війн клонів», і в ньому Мол «задумує відбудувати свій злочинний синдикат на планеті, не зачепленій Імперією».

Вихід Star Wars: Maul – Shadow Lord запланований на 2026 рік, але поки що без подробиць.

«Асока», 2 сезон: новий образ Езри Бріджера

Другий опублікований кадр — це Еман Есфанді в ролі Езри Бріджера. Тепер його можна бачити у новому костюмі. Зйомки другого сезону «Асоки» тривають вже зараз. У цьому ж сезоні також повернеться Гайден Крістенсен у ролі Анакіна Скайвокера — про це вже оголосили ще під час Star Wars Celebration Japan у квітні.

Окрім того, у новому сезоні вперше покажуть Рорі МакКанна (відомого як «Пес» із «Гри престолів») у ролі Бейлана Скола.

Найближчі роки будуть багатими на видовища для фанатів «Зоряних війн». Вже у жовтні стартує 3-й сезон серіалу «Зоряні війни: Видіння» / Star Wars: Visions. Фільм Джона Фавро «Мандалорець і Ґроґу» / The Mandalorian & Grogu вийде 22 травня 2026 року. Роком пізніше — 28 травня 2027 року — вийде фільм «Зоряні війни: Зоряний винищувач» / Star Wars: Starfighter.

Джерело: IGN, StarWars

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