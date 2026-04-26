banner
Новини Кіно 26.04.2026

Star Wars: Starfighter: що відомо про фільм із Раяном Гослінгом і чому від нього так багато чекають

Star Wars: Starfighter — перший великий кіновихід франшизи після довгої паузи — вийде у широкий прокат 28 травня 2027 року. Режисер фільму Шон Леві також відомий як постановник Deadpool & Wolverine і серіалу Stranger Things. Сценарій написав Джонатан Троппер, давній колаборатор Леві.


Головну роль виконує Раян Гослінг. Його персонаж — доросла людина, племінника якого зіграв дебютант Флінн Ґрей. У ролі антагоністів — Мія Ґот і Метт Сміт. Раніше Сміт був затверджений на роль у «Скайвокер. Сходженні», але його сцени вирізали на монтажі; Леві прокоментував це як «доленосне повернення» актора у всесвіт Star Wars. До касту також увійшли Емі Адамс, Аарон П’єр, Саймон Берд, Джамаель Вестман і Деніел Інґс.

Дія розгортається приблизно через 5 років після фіналу сиквел-трилогії — Star Wars: Episode IX. Це найдальша часова точка у хронології Star Wars, яку коли-небудь досліджувало живе кіно. Попередні фільми або занурювалися в епоху до Нової Надії, або залишалися в межах відомих подій. Леві підкреслив, що «Зоряні Воїни» — не сиквел, не приквел і не історія про спадкових персонажів.

Сам Леві описав творчий процес як повну свободу й одночасно максимальний тиск: кожне рішення — від дроїдів до костюмів і планет — довелося вигадувати з нуля. Орієнтиром за тоном режисер назвав «Повернення джедая»: за словами Леві, саме ця частина найкраще поєднала пригоду, гумор і серце. Зйомки завершилися наприкінці 2025 року у Великій Британії та Середземномор’ї.


Starfighter задуманий як самостійна картина без продовжень. Кетлін Кеннеді, яка передала президентство Lucasfilm, назвала фільм одним із останніх проєктів своєї каденції і виразила впевненість у команді. Поява деяких персонажів із сиквел-трилогії теоретично можлива, але офіційно не підтверджена.

Starfighter вийде рівно через рік після The Mandalorian & Grogu — першого повнометражного фільму про Мандалорця, запланованого на 22 травня 2026 року. Для Disney це перший за кілька років кінотеатральний реліз у всесвіті Star Wars, адже після «Скайвокер. Сходження» у 2019 році студія зосередилася виключно на стрімінгових серіалах.

Спецпроєкти
Джерело: Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати