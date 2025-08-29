Перший погляд на нові "Зоряні війни": Раян Гослінг і компанія у фільмі "Зоряний винищувач"

Перший погляд на залаштунки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" з Раяном Гослінгом та Фліном Греєм / Lucasfilm

Стартувало виробництво фільму “Зоряні війни” від Шона Леві, а з ним представили й перший залаштунковий погляд на головних зірок — Раяна Гослінга і Флінна Грея.

“День 1. Початок абсолютно нової пригоди”, — йдеться у підписі до чорно-білого фото.

Поряд з тим в анонсі розкрили весь основний акторський склад, де окрім Грея та Гослінга, до фільму приєднаються:

Метт Сміт з “Дому дракона”

Міа Гот

Емі Адамс

Саймон Берд

Джамаель Вестман

Деніел Інгз

Вперше фільм під назвою “Зоряні війни: Зоряний винищувач” анонсували на заході Star Wars Celebration 2025 за участі режисера “Дедпул і Росомаха” Шона Леві та сценариста Джонатана Троппера (“Друзі та сусіди”). На цей час про сюжет відомо мало — в основному те, що це “абсолютно нова” та “оригінальна” історія, що розгортається в період часу, який всесвіт ніколи не досліджував. Сам Леві раніше натякав, що події стрічки відбуваються “за 5-6 років” після “Скайвокер: Сходження”.

“Я відчуваю глибоке хвилювання й велику честь, починаючи виробництво фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач”. З того дня, як Кеті Кеннеді мені зателефонувала з пропозицією розробити оригінальну історію в цьому неймовірному всесвіті, цей досвід перетворився на здійснення мрії — як творчої, так і особистої. “Зоряні війни” сформували моє уявлення про те, на що здатна історія, як персонажі та кінематографічні моменти можуть залишатися з нами назавжди. Приєднатися до цієї галактики з такою блискучою командою, на екрані й поза ним — це захоплення всього мого життя”, — сказав Леві в заяві.

Прем’єра стрічки “Зоряні війни: Зоряний винищувач” запланована на 28 травня 2027 року. Поряд із “Мандалорцем і Ґроґу” з Педро Паскалем, це перший повнометражний фільм про “Зоряні війни” з 2019 року.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Серед інших кінопроєктів Star Wars: фільм Джеймса Менголда “Світанок джедаїв” та проблемний “Новий орден джедаїв” Шармін Обейд-Чіной.

Джерело: Games Radar, Word of Real