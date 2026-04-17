Зоряні війни повертаються: фінальний трейлер фільму "Мандалорець і Ґроґу" / Gizmodo

Студія Lucasfilm представила фінальний трейлер фільму “Мандалорець і Ґроґу” в рамках презентації Disney на CinemaCon. Картина стане першим проєктом франшизи “Зоряні війни” в кінотеатрах з 2019 року, а її світовий реліз заплановано на 22 травня 2026 року.





У центрі сюжету опиняться Дін Джарін та Ґроґу, які тепер офіційно працюють на Нову Республіку. Їм доручено небезпечну місію з вистежування вцілілих офіцерів Імперського залишку. У трейлері звучить фраза, що задає тон усій картині: “Старі захищають молодих… а потім молоді захищають старих”.

Акторський склад поповнився гучними іменами. Сігурні Вівер виконає роль полковника Уорд, ветерана Повстання та лідера рейнджерів Адельфі. Ще одним сюрпризом стала поява Джеремі Аллена Вайта у ролі Ротти — дорослого сина Джабби Хатта, який вперше з’явився в анімаційному фільмі “Війни клонів”.





Відвідувачам виставки показали перші 17 хвилин фільму. Судячи з описів, стрічка робить упор на масштаб та візуальну якість. Режисер Джон Фавро підтвердив, що понад 49 хвилин фільму знято спеціально для формату IMAX, що забезпечить максимальний рівень занурення.

У трейлері також з’явилися знайомі фанатам персонажі: Зеб Орреліос із серіалу “Повстанці” та мисливець за головами Ембо. Велика частина дій, показаних у ролику, відбувається в засніжених локаціях Зовнішнього Кільця, де герої вступають у сутичку з переважаючими імперськими силами.

Квитки на фільм надходять у продаж уже сьогодні, 17 квітня. Творці підкреслюють, що проєкт збереже той емоційний зв’язок між героями, за який глядачі полюбили серіал, але перенесе їхні пригоди на абсолютно новий технічний рівень.

Джон Фавро та Дейв Філоні обіцяють, що “Мандалорець і Ґроґу” стане початком нової глави в історії далекої-далекої галактики, об’єднуючи фанатів як оригінальної трилогії, так і сучасних анімаційних та ігрових шоу на Disney+.

Джерело: Gizmodo