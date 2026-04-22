Star Wars Hiding from the Dark: перший офіційний хорор-роман у всесвіті / Star Wars News Net

Lucasfilm Publishing офіційно підтвердила вихід Hiding from the Dark — першого хорор-роману у всесвіті Star Wars. Книгу написала Кірстен Вайт, авторка бестселерів зі списку New York Times і лауреатка премії Брема Стокера.





Реліз заплановано на 1 вересня 2026 року у видавництві Random House.

За сюжетом, дівчинка на ім’я Бія рятується від Імперських сил на Корусанті і намагається знайти свою матір. Увесь цей час її переслідує фігура в чорному — загроза, страшніша за все, з чим їй доводилося стикатися. Центральне питання книги: чи пов’язаний цей переслідувач із ситхами — чи це щось ще темніше?

Роман розрахований на читачів від 8 до 12 років і налічує 240 сторінок у твердій обкладинці. Незважаючи на молодшу цільову аудиторію, Lucasfilm позиціонує його як повноцінний хорор — а не пом’якшену пригодницьку історію з елементами напруги.





Hiding from the Dark стане другою книгою в рамках нової жанрової ініціативи Lucasfilm Publishing. Першою є Eyes Like Stars Ешлі Постон — офіційний романтичний роман у всесвіті Star Wars, реліз якого запланований на 21 липня 2026 року. Крім хорору та романтики, видавництво анонсувало плани охопити також жанри детективу та трилеру.

Для Вайт це вже не перша робота у всесвіті Star Wars. Вона написала роман Padawan про молодого Обі-Вана Кенобі та його стосунки з Квай-Гон Джинном, а також оповідання “Eyes of the Empire” для антології From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back. До хорору їй також не звикати — її роман Hide порівнювали зі “Squid Game” за рівнем напруги та похмурою атмосферою.

Сама ідея хорору у Star Wars не є новою для коміксів — Кейван Скотт і Джордж Манн давно досліджують цей напрям у серії Tales from the Nightlands. Але повноцінний хорор-роман, офіційно виданий під брендом Star Wars, з’являється вперше за майже 50 років існування франшизи.

Джерело: Star Wars News Net