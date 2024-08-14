ЗСУ перетворили Toyota Mirai на мініатюрну водневу бомбу

Українські військові створили бомбу, використавши паливний елемент від водневого автомобіля Toyota Mirai. Тим самим вдалося завдати удару по ворогу за допомогою дуже маленької водневої бомби. Це сталося під час липневого контрнаступу у Вовчанську на Харківщині.

Ворог відступав після невдалої атаки та засів на території заводу біля міста. Бійці ЗСУ майже оточили загарбників, але не мали достатньо вогневої потужності для прямого штурму заводу. Наявні БПЛА не могли нести необхідне корисне навантаження. Розв’язати проблеми вирішили за допомогою саморобних вибухових пристроїв – транспортних засобів з електричним приводом. Фактично українські воїни обрали наземний транспорт для розміщення вибухівки вагою понад 200 кг, яка була виготовлена ​​з водневого паливного елемента Toyota Mirai.

Mirai працює на водні та отримує свою енергію шляхом передачі H2 з контейнера високого тиску в паливний елемент. Цей елемент виробляє електроенергію для роботи електродвигунів автомобіля. Резервуар важить приблизно 52 кг і може вмістити трохи більше ніж 5 кг водню під тиском 4536 кг на квадратний дюйм.

Резервуар має бути міцним, оскільки повинен витримувати тиск, еквівалентний 10206 кг під водою. Це пояснюється тим, що водень всередині має високу потенційну енергію 33,6 Втгод/кг або приблизно 677,6 МДж для всього резервуара. Це еквівалентно приблизно 162 кг тротилу. У поєднанні з невідомою кількістю пластикової вибухівки (ймовірно, десятки кг) українські бійці створили дуже ефективну недорогу бомбу, здатну проникнути в бункер.

Бомбу заклали в керований роботом автомобіль, який їхав по частково пошкодженому мосту. Він був прихований від росіян деревами та зміг досягти східної частини заводу. Там вже відбулась детонація саморобної бомби, що призвело до утворення грибоподібної хмари та значної пожежі. Є припущення, що бомба влучила в російський склад боєприпасів.

Вибух пробив укріплення росіян та створив вразливі місця в їхній обороні. Це дозволило бійцям ЗСУ захопити позиції та поставило під загрозу лінії постачання, які підтримують російські сили на агрегатному заводі.

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Джерело: interestingengineering