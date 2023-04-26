Звіт Microsoft: доходи від Windows OEM впали на 28%, пристроїв – на 30%, Xbox – на 30%. Але загалом виторг виріс на 7%

Корпорація Microsoft опублікувала результати фінансово-господарської діяльності за підсумками третього кварталу фінансового 2023 року. Спад на ринку ПК значно вплинув на ефективність компанії. Проте у звітному кварталі Microsoft змогла наростити виторг на 7% (до $52,9 млрд) та чистий прибуток на 9% ($18,3 млрд). У той час як доходи від Windows, Xbox та пристроїв сильно просіли в минулому кварталі, хмарні, офісні та серверні сегменти бізнесу Microsoft компенсували падіння в інших областях.

Курс «Розробка ігор за допомогою Roblox Studio» Ваша дитина божеволіє від Roblox? Буде з нами розробляти ігри! Місця ще є

У третьому кварталі фінансового 2023 року доходи напряму Windows OEM впали на 28%. Продажі пристроїв Microsoft (включаючи Surface, HoloLens та комп’ютерних аксесуарів) впали на 30%. Попри падіння доходів, «попит на ПК виявився трохи кращим, ніж ми очікували», – заявила фінансовий директор Microsoft Емі Худ.

Компанія окремо враховує доходи від продажу пристроїв Xbox. У цьому сегменті також спостерігається падіння продажів на 30%. Водночас прибуток від продажу контенту та сервісів Xbox збільшився на 3% завдяки зростанню Xbox Game Pass. Загалом дохід від ігор знизився на 4%. Microsoft зафіксувала рекорди третього кварталу за кількістю активних користувачів на місяць і активних пристроїв на місяць для Xbox. Microsoft майже досягла доходу в $1 млрд від підписок. На початку цього місяця PC Game Pass було запущено на 40 нових ринках, зокрема в Україні.

Загалом через слабкі результати напрямків Windows OEM, Xbox та пристроїв загальні доходи підрозділу Microsoft More Personal Computing знизилися на 9% – до $13,3 млрд.

Разом з тим, дохід від Office, хмарних і серверних продуктів компенсував просідання інших сегментів. Доходи від серверних продуктів та хмарних сервісів зросли на 17%, а доходи від Azure – на 27%.

Кількість підписників Microsoft 365 серед споживачів у звітному кварталі зросла на 12% до 65,4 млн. Доходи від комерційних продуктів Office та хмарних сервісів цього кварталу також зросли на 13%, а доходи від комерційних користувачів Office 365 — на 14%. Сервіс LinkedIn продемонстрував «рекордну взаємодію» – сеанси у соціальній мережі зросли на 15%, а дохід – на 8%. У Microsoft Teams тепер 300 млн активних користувачів у порівнянні з 280 млн у січні.

Джерело: The Verge