Минулого кварталу світові поставки ПК впали майже на третину (у Apple більше 40%) – нижче за допандемічний рівень

Після пожвавлення на ринку ПК протягом перших двох років пандемії світові постачання комп’ютерів перейшли до негативної динаміки. Спад на цьому ринку спостерігається вже протягом чотирьох кварталів поспіль. За даними IDC, у першому кварталі 2023 року світові постачання ПК впали на 29% порівняно з тим самим періодом минулого року. Canalys малює ще тривожнішу картину для галузі – падіння склало 33%.

Слабкі продажі в період передноворічних свят призвели до накопичення великого обсягу складських запасів комп’ютерів. І така тенденція, як очікується, збережеться як мінімум до третього кварталу. Падіння постачання у минулому кварталі було настільки суттєвим, що показник опустився нижче за результат за перший квартал 2019 року. Таким чином, світові постачання ПК впали нижче за допандемічний рівень.

Така сумна ситуація на ринку має відразу кілька причин. По-перше, багато людей придбали нові системи у 2020 та 2021 роках, щоб адаптуватися до роботи та навчання в умовах глобальної пандемії. Ноутбуки, як правило, мають термін служби від 3 до 5 років, а настільні системи – ще триваліший період – до 8 років. Отже, ще кілька років багатьом споживачам не буде сенсу оновлювати свої комп’ютери. По-друге, через економічні проблеми люди схильні економити та відкладати покупки дорогих товарів. В результаті, за даними Canalys, постачання ноутбуків впало на 34% у річному обчисленні, а постачання настільних комп’ютерів – на 28%.

І IDC, і Canalys стверджують, що найбільше постраждали постачання комп’ютерів Apple — 40,5% і 45,5% відповідно. В інших виробників ПК, які увійшли до п’ятірки лідерів ринку за підсумками першого кварталу 2023 року, ситуація не набагато краща. Падіння становить від 24,1% у HP до 38,8% у Asus (згідно з даними Canalys).

Обидві аналітичні компанії очікують деякого покращення ситуації лише наприкінці нинішнього року чи на початку 2024 року, «якщо на той час економіка зростатиме». Але якщо рецесія на основних ринках затягнеться до наступного року, відновлення ринку ПК затримається.

📉 Global PC shipments plummeted in Q1 2023, with Apple taking the hardest hit. 💻

Top PC makers face weak demand, excess inventory, and a challenging economic outlook. Recovery could begin later this year, but analysts remain cautious.⚠️$AAPL $DELL $HPQ $LNVGY pic.twitter.com/S2TawHvWcx

— App Economy Insights (@EconomyApp) April 10, 2023