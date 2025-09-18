banner
Технології Новини 18.09.2025 comment views icon

Щоб придбати клавіатуру Norbauer за $8000 треба вистояти у черзі 9 місяців

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Щоб придбати клавіатуру Norbauer за $8000 треба вистояти у черзі 9 місяців
Клавіатура Norbauer Seneca First Edition

Механічна клавіатура Norbauer Seneca коштує від $3600 до $8090. Найдорожча модель відсутня на складі, її треба чекати кілька місяців.

“Клавіатура мрії з майбутнього”, як скромно називає її виробник, ані тонка, ані надто сучасна. Крім чудернацького дизайну, котрий нагадує (але не копіює) клавіатури з минулого сторіччя, її головна особливість — безшумність. Її автор Раян Норбауер захопився прагненням створити максимально оптимізовані безкомпромісні стабілізатори клавіш. Наразі, щоб отримати її, доведеться чекати 6-9 місяців.

Щоб придбати клавіатуру Norbauer за $8000 треба вистояти у черзі 9 місяців

Модель First Edition вийшла ще у 2024 році. Окрім базової технології перемикача та стабілізатора клавіш, яка є фірмовою особливістю лінійки Seneca, компанія використовує високоякісні матеріали та високоточне виробництво. Існує чотири варіанти алюмінієвого шасі: Oxide Gray, Travertine та Heatshield, усі вони матові та стійкі до відбитків пальців. Є також варіант з титану без покриття.

Щоб придбати клавіатуру Norbauer за $8000 треба вистояти у черзі 9 місяців

 

Для виготовлення ковпачків у естетиці перших персональних комп’ютерів використане злегка рельєфне покриття MTNU. Основний матеріал — двошаровий PBT, який використовується в багатьох механічних клавіатурах Це все, звичайно, привабливо, але клавіатура з велетенською вартістю має й недоліки.

По-перше, це відсутність регульованих ніжок. Натомість Norbauer пропонує підставку з “гарного тикового дерева за $290, яка вставляється під клавіатуру та додає нахил 3°. Деревина “оброблена на точному верстаті з ЧПК у Південній Африці”. Насправді чогось особливого тут немає, таку ж обробку застосовують інші виробники поширеної дерев’яної продукції. Клавіатура не має цифрового блоку та підсвічування клавіш, і вона лише дротова.

Можливо, попит на Norbauer Seneca насправді не надто великий, але її не можна просто купити. Дев’ять місяців — це досить довго, навіть якщо виробляти щось подібне за індивідуальним замовленням. Звісно, можна подумати й про маркетинговий хід, котрий маскує реальну ситуацію та створює ажіотаж.

Джерело: Tom`s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Як в Half-Life та старих іграх: «розмита» клавіатура Higround нагадає минуле
Мій червоний — це ваш червоний. Дослідження доводить, що люди бачать кольори однаково
Огляд Motorola Watch Fit. Вже не фітнес-трекер, але ще не смарт-годинник
Paradox дала задню: всі вампірські клани Bloodlines 2 будуть безплатні в базовій грі
Всі чутки про Apple iPhone 18 Pro: дизайн попередника збережуть, але зона MagSafe стане "напівпрозорою"
Ракета на рідкому урані може скоротити подорож до Марсу вдвічі
Перші огляди iPhone 17: базова модель отримала "крутіші покращення, ніж Pro"
Порівняння камер Apple iPhone 17, Air та 17 Pro: в перших двох різниця непомітна, а селфі-камера — "оновлення року"
Велетенська подушка безпеки врятує пасажирів під час авіакатастрофи
Garmin випустила оновлений Instinct Crossover: гібридний годинник з AMOLED і "військовою" версією за ціною від $650
Little Nightmares 3 отримала демоверсію: гравців запрошують в Некрополіс, на бій із монстром-малюком
Вийшли окуляри Ray-Ban Meta 2 та Ray-Ban Display з проєкційним екраном
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати