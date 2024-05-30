Електронне бронювання через «Дію» має запрацювати протягом місяця — Міноборони

Сервіс електронного бронювання запустять на порталі «Дія» протягом місяця.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час форуму «Гроші для Перемоги» від Forbes Ukraine.

Вона зазначила, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК. Займатиметься проєктом Мінекономіки та Мінцифри.

В свою чергу, усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через «Дію», «мають користуватися позитивною дискримінацією».

«Все що необхідно з точки зору бази «Оберіг», ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Я думаю, що для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні», – зазначила Катерина Черногоренко.

Три тижні тому повідомлялося, що витяг, який підтверджує бронювання співробітника, формуватиметься в електронній формі в застосунку «Дія». Також формуватимуть QR-код (за аналогією з іншими QR-кодами в застосунку).

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Списку на бронювання, вірогідно, подаватимуться через «Портал.Дія». ФОПи не підлягають бронюванню за запропонованою процедурою.

Інформація про заброньованих вже є в базі реєстру «Оберіг» та відображається в застосунку для військовозообов’язаних «Резерв+»

При цьому дискусії щодо моделі бронювання тривають.

Перша модель — розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель — квота на підприємство для військовозобовʼязаних.

Також у Верховній Раді запропонували альтернативу бронюванню і економічному бронюванню — трудову військову повинність бізнесу та IT.