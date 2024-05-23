«Цей крок є безальтернативним»: Уряд планує підвищити податки й отримати 300 млрд грн на армію

Кабінет Міністрів планує підвищити видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його словами, йдеться про не менш ніж 300 млрд грн до кінця року. Зміни, вірогідно, будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів. Які конкретні шляхи уряд готовий запропонувати — достеменно невідомо.

«Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі “майно або життя” ми однозначно обираємо життя», — написав він.

Підкреслюється, що поточне утримання війська Україна фінансує за свої кошти, переважно за рахунок податків.

До цього Forbes з посиланням на власні джерела повідомив, що Міністерство фінансів працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

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Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП, стверджують двоє депутатів із фінансового-економічного блоку.

Про рівень зростання ПДВ ще йдуть дискусії, кажуть двоє депутатів. Ймовірне збільшення — на 2−3%.