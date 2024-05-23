«Цей крок є безальтернативним»: Уряд планує підвищити податки й отримати 300 млрд грн на армію

Кабінет Міністрів планує підвищити видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії.
Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
За його словами, йдеться про не менш ніж 300 млрд грн до кінця року. Зміни, вірогідно, будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів. Які конкретні шляхи уряд готовий запропонувати — достеменно невідомо.
«Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі “майно або життя” ми однозначно обираємо життя», — написав він.
Підкреслюється, що поточне утримання війська Україна фінансує за свої кошти, переважно за рахунок податків.
До цього Forbes з посиланням на власні джерела повідомив, що Міністерство фінансів працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).
Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.
Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП, стверджують двоє депутатів із фінансового-економічного блоку.
Про рівень зростання ПДВ ще йдуть дискусії, кажуть двоє депутатів. Ймовірне збільшення — на 2−3%.