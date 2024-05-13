Количество забронированных айтишников за два месяца увеличилось в полтора раза

В Украине по состоянию на 10 мая чуть менее 4050 айтишников имеют актуальную бронь.

Об этом сообщил DOU.

Кроме 4050 айтишников, около 1300 специалистов еще ожидают решения (в это количество входят те, кого подали на перебронирование).

«По состоянию на сейчас процедура бронирования остается в силе. Подача списков не приостановилась, компании продолжают подаваться. Но срок ожидания решения несколько увеличился. Это происходит волнами и связано с большой нагрузкой на Генеральный штаб и Минэкономики», — отмечают в министерстве.

Отметим, что парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас продолжаются дискуссии.

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Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

И, по словам Арахамии, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

«Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, — это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию», — заявил он.

По состоянию на 15 марта в Украине через Минцифры было забронировано более 2600 ИТ-специалистов из около 200 компаний. Еще около 2600 специалистов находились тогда на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики.