Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге

24 ноября Киевстар запустил технологию Starlink Direct to Cell — за это время спутниковую связь опробовали 2+ млн украинцев.

Starlink Direct to Cell позволяет обычному смартфону с поддержкой 4G подключаться напрямую к спутникам Starlink там, где наземное покрытие отсутствует. Украина стала первой среди европейских стран, где запустили пилот программы — через мобильного оператора Киевстар.

На данный момент функция доступна абонентам Киевстар с Android и iOS (iPhone 13 и более новые модели с версией iOS от 26.2), но предлагает отправлять в сети исключительно SMS. Согласно статистике Минцифры, с 24 ноября и до сегодняшнего дня через Starlink Direct to Cell было отправлено 540+ тысяч сообщений, при этом самыми активными были жители Юга и Востока Украины — там, где связь сейчас критически важна.

Всего к технологии подключились 2+ миллиона украинцев, большинство — из Киева, Львова, Винницы, Хмельницкого и Тернополя.

Как работает Starlink Direct to Cell?

Starlink Direct to Cell — это новая технология SpaceX, которая позволяет смартфонам напрямую подключаться к спутникам Starlink, обеспечивая связь в местах, где отсутствует наземное покрытие от мобильных операторов. В отличие от традиционных терминалов Starlink для этого не требуется дополнительное оборудование, только смартфон с поддержкой 4G (LTE) и открытый доступ к небу. Новые спутники оснащены LTE-модулями и собственным eNodeB, поэтому телефон видит их как обычную базовую станцию. Спутник принимает сигнал, передает его дальше через лазерные каналы и отправляет на наземные шлюзы.

Что для этого нужно?

Смартфон и SIM-карта Киевстара с поддержкой 4G.

Находиться на улице под открытым небом.

Услуга предоставляется без дополнительной платы в пределах вашего тарифа.

Что дальше?

Отправка SMS через спутниковую связь — только первый этап. В 2026 году Киевстар планирует расширить возможности технологии с запуском голосовых звонков и мобильного интернета.

Покрытие Starlink Direct to Cell охватывает всю подконтрольную территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, зон активных боевых действий и приграничья.