В «Резерв+» обновили данные 1,1 млн военнообязанных. В том числе — 14 тыс. за рубежом

С 18 мая через приложение «Резерв+» свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах за рубежом.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Лидерами стали такие страны:
- Польша;
- Германия;
- Канада;
- Чехия;
- США;
- Великобритания;
- Испания;
- Литва;
- Нидерланды;
- Словакия.
«Наши граждане за рубежом пользуются приложением для уточнения данных, что является важным поступком для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех», — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Всего более 1.1 млн военнообязанных обновили данные через «Резерв+» , почти 55 тысяч через ЦНАП и около 38 тысяч через ТЦК.
Мобильное приложение Минобороны «Резерв+»»»»»»»»»»»»» «Резерв+ помогает военнообязанным, призывникам и резервистам могут обновить свои данные онлайн и взамен не ехать в ЦНАП или ТЦК.
По словам Минобороны, над приложением «Резерв+» работало несколько команд, а $86 000 на разработку взяли из благотворительного фонда.
18 мая вступил в силуобновленный Закон о мобилизации— с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.
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