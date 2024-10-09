ВРУ запретила мобилизацию до 25 лет — правовую коллизию убрали

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, который освобождает от мобилизации призывников в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Следует отметить, что в Украине и раньше мобилизация призывников в возрасте от 18 до 25 лет была на добровольных началах. Однако из-за правовой коллизии некоторые украинцы в возрасте до 25 лет имели статус «ограниченно годных» военнообязанных. Именно они и попадали под мобилизацию, хотя по возрастным ограничениям не должны были.

Новый законопроект №11379-д, который поддержали 311 народных избранников, регулирует эти спорные вопросы. Теперь этим документом украинцы в возрасте до 25 лет окончательно освобождены от мобилизации. Чтобы эти нормы вступили в силу, закон должен подписать Владимир Зеленский.