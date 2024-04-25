Из гаражей — на фронт. TAF Drones готов финансировать разработчиков без стартап-опыта

Один из крупнейших производителей беспилотников в Украине TAF Drones (мощность — 25 000 единиц в месяц) объявил о создании нового Defence Tech кластера Innovation Hub.
Его цель — минимизировать время между разработкой перспективных технологий «из гаражей и окопов» и их внедрением на фронте.
По подсчетам TAF Drones, существует несколько тысяч перспективных разработок, которые, к сожалению, не получают достаточного финансирования для их воплощения в жизнь.
Innovation Hub от TAF Drones стремится решить эту проблему, для этого будет использовать не только венчурные инвестиции, но и более гибкие способы финансирования. Средства будут вкладываться напрямую в перспективные технологии и талантливые команды без стартап-опыта.
Преимущества программы
Этот подход позволит большему количеству технически ориентированных коллективов, даже без опыта в бизнесе или менеджменте, реализовывать свои идеи и внести вклад в развитие оборонных технологий.
В отличие от других оборонных кластеров, Innovation Hub от TAF Drones отличается своим подходом к инвестициям. Обычно оборонные кластеры, распределяют гранты на широкий спектр проектов для поддержки развития отрасли оборонных технологий, а Innovation Hub сосредоточен на непосредственном финансировании конкретных технологий и идей, независимо от коммерческой стадии разработки.
Таким образом, Innovation Hub будет инвестировать прямо в инновации и изобретателей, обеспечивая ресурсами для быстрого перехода от концепции к производству и использованию на фронте.
В то же время по сравнению с классическими венчурными фондами, которые ориентированы на рост прибыльности именно компаний, Innovation Hub будет использовать ресурсы и экспертизу одного из крупнейших производителей FPV-дронов TAF Drones именно для работы с инновациями, что делает его подходящим партнером для «гаражных» изобретений, которые могли бы никогда не достичь действительно законченной стадии и начать их массовое производство.
Особенности Defence Tech кластер Innovation Hub
- Быстрое внедрение: TAF Drones имеет опыт и ресурсы для быстрого перевода перспективных разработок в серийное производство и поставки на фронт.
- Доступ к производственным мощностям: Изобретатели получают доступ к производственным мощностям TAF Drones для тестирования и доработки своих технологий.
- Поддержка научно-исследовательской базы: TAF Drones имеет команду опытных специалистов R&D центра, которые могут помочь с разработкой и совершенствованием новых технологий.
В первую очередь в Innovation Hub ищут технологии, создающие дополнительную ценность FPV дронам Отдельные направления, которые сейчас в приоритете:
- РЭБ-устойчивые радиомодули для FPV дронов;
- Системы донаведения на цель;
- Локализация производства компонентов для FPV;
- Развитие технологий РЭБ и антиРЭБ.
Как подать заявку
TAF Drones призывает всех, кто разрабатывает инновационные оборонные технологии, подать заявку на участие на сайт.
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