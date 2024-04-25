Из гаражей — на фронт. TAF Drones готов финансировать разработчиков без стартап-опыта

Один из крупнейших производителей беспилотников в Украине TAF Drones (мощность — 25 000 единиц в месяц) объявил о создании нового Defence Tech кластера Innovation Hub.

Его цель — минимизировать время между разработкой перспективных технологий «из гаражей и окопов» и их внедрением на фронте.

По подсчетам TAF Drones, существует несколько тысяч перспективных разработок, которые, к сожалению, не получают достаточного финансирования для их воплощения в жизнь.

Innovation Hub от TAF Drones стремится решить эту проблему, для этого будет использовать не только венчурные инвестиции, но и более гибкие способы финансирования. Средства будут вкладываться напрямую в перспективные технологии и талантливые команды без стартап-опыта.

Преимущества программы

Этот подход позволит большему количеству технически ориентированных коллективов, даже без опыта в бизнесе или менеджменте, реализовывать свои идеи и внести вклад в развитие оборонных технологий.

В отличие от других оборонных кластеров, Innovation Hub от TAF Drones отличается своим подходом к инвестициям. Обычно оборонные кластеры, распределяют гранты на широкий спектр проектов для поддержки развития отрасли оборонных технологий, а Innovation Hub сосредоточен на непосредственном финансировании конкретных технологий и идей, независимо от коммерческой стадии разработки.

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Таким образом, Innovation Hub будет инвестировать прямо в инновации и изобретателей, обеспечивая ресурсами для быстрого перехода от концепции к производству и использованию на фронте.

В то же время по сравнению с классическими венчурными фондами, которые ориентированы на рост прибыльности именно компаний, Innovation Hub будет использовать ресурсы и экспертизу одного из крупнейших производителей FPV-дронов TAF Drones именно для работы с инновациями, что делает его подходящим партнером для «гаражных» изобретений, которые могли бы никогда не достичь действительно законченной стадии и начать их массовое производство.

Особенности Defence Tech кластер Innovation Hub

Быстрое внедрение: TAF Drones имеет опыт и ресурсы для быстрого перевода перспективных разработок в серийное производство и поставки на фронт. Доступ к производственным мощностям: Изобретатели получают доступ к производственным мощностям TAF Drones для тестирования и доработки своих технологий. Поддержка научно-исследовательской базы: TAF Drones имеет команду опытных специалистов R&D центра, которые могут помочь с разработкой и совершенствованием новых технологий.

В первую очередь в Innovation Hub ищут технологии, создающие дополнительную ценность FPV дронам Отдельные направления, которые сейчас в приоритете:

РЭБ-устойчивые радиомодули для FPV дронов;

Системы донаведения на цель;

Локализация производства компонентов для FPV;

Развитие технологий РЭБ и антиРЭБ.

Как подать заявку

TAF Drones призывает всех, кто разрабатывает инновационные оборонные технологии, подать заявку на участие на сайт.

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