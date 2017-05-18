Обзор игрового ноутбука Acer Predator 17

Ноутбук – наверное, самый удобный вид обычного потребительского компьютера. Это устройство практически не требует внешних аксессуаров и может работать в любых условиях, где вообще может понадобиться компьютер. Но вот большинство таких моделей не блещут производительностью, что становится проблемой для любителей игр. Нишу производители не упустили. Сегодняшний обзор посвящен одному из таких сверхноутбуков – Acer Predator 17.

Модельный ряд

Линейка устройств Acer Predator состоит из нескольких настольных компьютеров, нескольких вариантов ноутбуков, планшета и монитора. Ноутбуков же там есть три варианта. 15- и 17-дюймовые лептопы – обычные игровые машины (большие и мощные). Есть и Predator 21, который я бы назвал чем-то экспериментальным, нежели массовым (еще и запредельно дорогим – $9000).

В этот раз мне передали Acer Predator 17. Это крупный ноутбук, который не просто потягается в производительности с сильнейшими десктопами, так еще и стоит весьма дешево, сравнительно с вышеупомянутым флагманом.

Комплектация и первые впечатления

Немаленький ноутбук поставляется в еще большей упаковке. Любителей процесса распаковки тут не ждет ничего особенного, просто несколько коробок. Никаких дополнительных игровых аксессуаров (мыши, коврика, etc.) не нашлось. Это не упрек производителю, конечно, но у конкурентов такие презенты встречаются. Тем не менее, в комплекте есть съемный модуль дополнительного охлаждения производства Cooler Master, которым можно заменить встроенный DVD-привод. Это больше развлекательный элемент, нежели практичный, ведь привод можно и с помощью USB подключить, не трогая охлаждение. Но сама идея такого съемного модуля действительно выглядит интересно.

С ноутбуком внутри будет практически чистая версия Windows 10, в которой не будет ничего лишнего. Из фирменных утилит только PredatorSense (для изменений настроек дополнительных клавиш, режимов звука и управления разгоном) и Quick Access (для разгона вентиляторов, очистки от пыли, включение режима подавления холодных оттенков и подачи питания на один USB-порт для зарядки устройств при выключенном компьютере). Но все это незаметно на фоне внушительных размеров ноутбука. К настолько большому лептопу нужно привыкнуть, ведь использование такой машины все же немного отличается от среднестатистических ноутбуков, тем более ультрабуков.

Дизайн и удобство использования

Внешность игровых компьютеров просто обязана привлекать к себе внимание. Оформление должно быть агрессивным, чтобы «обложка» соответствовала наполнению. В конце концов, этот ноутбук должен нравится игрокам. У Acer, на мой взгляд, отлично получилось справиться с задачей, ведь внешний вид Predator 17 действительно кричит, что это не обычная «печатная машинка».

Черный корпус дополняют красные линии подсветки, большие надписи Predator и фирменные логотипы. Глянца на устройстве нет, из материалов тут пластик и стекловолокно. На ощупь это напоминает самый обычный soft-touch. Практичным его не назвать, ведь чиститься он немного сложнее простого пластика, а следы «собирает» немного охотнее. Поддерживать ноутбук в чистоте немного сложнее, чем обычные пластиковые или алюминиевые образцы. А вот собран корпус уверенно. Он нигде не прогибается и крепления дисплея достаточно тугие. Похрустывать может только модуль охлаждения, если поднимая ноутбук пользователь возьмется за него.

Размещение портов для подключения аксессуаров не самое удачное. На левом боку гнездо для зарядки, два USB, два «джека» для наушников и микрофона, SD-кардридер и прорезь DVD-привода/куллера. Справа замок Kensington, Ethernet, DisplayPort, HDMI, еще два USB и Thunderbolt 3 (совместимый с USB-C). Все бы ничего, но если вы, как и я, используете внешний монитор, то он будет подключен как раз возле мышки (если вы правша). HDMI-кабели частенько большие и неудобные, тем самым могут мешать ходу мыши.

Понравился выход воздуха. Весь поток тепла отводится через задние прорези, что никак не мешает пользователю. Да, СО очень шумная, но это прощается за показатели производительности. Нагрева практически нет, подладонная область всегда остается слегка теплой. Естественно, размеры корпуса при этом всем просто огромные, сравнительно с большинством современных компьютеров: 423 х 321.5 х 39.7 мм, а вес – 4.2 кг. Стоит добавить к этому еще гигантский блок питания, что в общем делает этот ноутбук не особо портативным устройством.

Дисплей

17.3-дюймовый Acer Predator может оснащаться матрицами с разрешением FullHD или, опционально, 4К. В наш тестовый образец установлена базовая матрица, что достаточно хорошо, ведь нет соблазна в играх выставить разрешение побольше, тем самым негативно повлиять на производительность. Пусть показатель плотности пикселей на уровне 127 ppi далек от того, что можно увидеть во флагманских смартфонах, для игрового ноутбука этого достаточно.

Дисплей матовый и поглощает все внешние блики. Это очень важно для игровой машины. Более того, еще и картинка выглядит здорово. IPS-матрица отлично передает цвета и практически под любым углом изображение выглядит без изменений. Играть на таком мониторе одно удовольствие. Правда, требовательные игроки наверняка хотели бы частоту обновления картинки повыше 75 Гц. Мне же монитор понравился во всех отношениях, как для игр, так и для просмотра фильмов, браузинга и прочего.

Экран также поддерживает технологию G-SYNC. Еще приятный бонус можно найти в настройках приложения Acer Quick Access – Bluelight Shield, который понижает отображение синих оттенков (что-то в духе f.lux), тем самым делает работу немного комфортнее, особенно в вечернее время.

Клавиатура, трекпад, звук, камера

Очевидно, что в такой крупный корпус поместилась практически полноценная клавиатура. Она не хуже обычных игровых мембранных вариантов, но верхний ряд F-клавиш немного меньше стандартных. В дополнении есть пять программируемых кнопок слева от клавиатуры с большой клавишей переключения профилей (до трех). Настройка осуществляется через утилиту PredatorSense. Подсвечивается клавиатура разными цветами в четырех секторах. Регулировки подсветки или оттенков нет, ее можно только частично или полностью выключить.

Сама клавиатура хороша как для игр, так и для работы с набором длинного текста. Конечно, она шумнее многих других клавиатур, но в игровом компьютере это не главное. А не понравится она только ярым приверженцам механики. Лично мне она подходит. Разве что хотелось бы добавить индикаторы Num и CapsLock.

Трекпад не очень большой, дополненный двумя кнопками. Сенсорная панель пластиковая, но с позиционированием проблем нет. Рядом с ней есть кнопка, которая отключит трекпад (тогда красная линия подсветки потухнет) и кнопку Win. В играх удобно. Правда, саму панель я никогда случайно не цеплял, в какие игры не играл бы.

17-дюймовая модель оснащена четырьмя динамиками и двумя сабвуферами. Звучат они замечательно, как для встроенных в ноутбуке. Они вполне устроили во время игр, так и во время просмотра фильмов и прослушивания музыки. То есть, поехав на дачу, например, где нет внешней акустики для компьютера, встроенные динамики вполне на уровне такую заменят. Опять же, корпус позволяет поместить внутрь много «звука».

Встроенная веб-камера снимает в HD. Она шумная, но за неимением других вариантов, вполне подойдет для стримеров, которые транслируют не только картинку из игры, но и показывают себя. Возле камеры расположены два микрофона, которые вполне неплохо передают голос для общения в Skype, но недостаточно хороши для общения с командой. Думаю, у любого увлеченного командными играми пользователя есть гарнитура и это не станет проблемой.

Производительность и ПО

Как вы понимаете, мощности этому ноутбуку хватает. Наш образец оснащен четырехъядерным/восьмипоточным процессором Intel Core i7-7700HQ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX1070 (8 ГБ). С памятью все очень демократично, ОЗУ установлено 16 ГБ DDR4, еще и под крышкой на нижней части есть два открытых слота SO-DIMM. Максимум оперативной памяти может составить 64 ГБ. Накопители тоже могут быть заменены; в нашем установлен SSD M.2 емкостью 256 ГБ и есть еще один такой свободный слот (и объединить в Raid 0), а дополнено это жестким диском с 2 ТБ (тоже можно заменить). Все это щедро приправлено высокоскоростными беспроводными и проводными интерфейсами. Естественно, в запасе у производителя есть еще несколько комплектаций с другими ценниками.

Нужно ли говорить, что производительности тут с избытком? Согласно тестам, Acer Predator 17 является одним из самых мощных не просто ноутбуков, но и игровых компьютеров в целом. Если не говорить о 4K и VR, то баллы очень высокие. Тем не менее, и с 4К, и с виртуальной реальностью ноутбук тоже справится.

Поиграв в несколько популярных и требовательных игр (GTA V, Battlefield 1, Project Cars, Counter Strike: Global Offensive…) количество кадров не опускалось ниже отметки 55-60 кадров в секунду при максимально возможных настройках графики. Слегка понизив требования и с выключенной вертикальной синхронизацией можно получить более 100 кадров даже в динамических сценах. Тротлинг при этом будет только во время работы от аккумулятора при низком уровне заряда.

Что же касается нагрева, то тут все тоже хорошо. Несмотря на показатели датчиков (немного больше 80ºC) под высокой нагрузкой, корпус остается слегка теплым. Дополнительный модуль охлаждения от Cooler Master на месте привода особой погоды не сделал. Штатная СО очень быстро опускает температуру после нагрузок на уровень 35-40ºC. Но шумит она соответственно. Даже при простом браузинге вентиляторы могут быть хорошо слышны, а запустив игру вовсе хочется либо добавить громкости на колонках, либо воспользоваться наушниками.

Благодаря хорошему «железу» и быстрым накопителям, работа на таком компьютере вызывает только радость. Загрузка быстрая, сворачивание даже тяжелых игр и переключение к другим задачам практически моментальны. Такого ноутбука явно хватит для любых пользовательских задач.

Автономность

От таких мощностей никогда не стоит ждать хороших показателей автономной работы. Сильное «железо» просто не ассоциируется с экономией энергии. Встроенный аккумулятор емкостью 88 Втч способен проработать около часа при сильной нагрузке, и около трех часов при обычной «офисной» работе в сопровождении негромкой музыки и на половине мощности подсветки экрана. Результат вполне приемлемый, как для такого большого ноутбука. В тесте PCMark он выстоял 2 часа 39 минут.

Полная зарядка аккумулятора займет более трех часов. Размер комплектного блока питания ожидаемо большой, что добавит лишнего веса при транспортировке, а без него компьютер долго не протянет.