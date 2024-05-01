Программиста Google уволили за протесты в офисе — говорит, что просто пришел посмотреть (компания отрицает)

Программист, которого уволили из Google из-за протестов в офисах компании, говорит, что он просто наблюдал за акцией неповиновения против израильского оборонного контракта. Бывший сотрудник анонимно рассказал, что пошел в холл нью-йоркского офиса Google лишь посмотреть на протест.

«Когда я пришел туда, на полу сидело где-то 20 человек. Я с ними не общался, но пообщался с людьми, которые стояли, раздавали листовки и т.д.», — сказал он, добавив, что протестующие были одеты в одинаковые футболки.

Затем работник вернулся на рабочее место и снова сходил к протестующим в конце рабочего дня. «Я общался с ними с где-то четыре минуты, например: «Боже мой, ты все еще здесь сидишь! Как дела?», — сказал он. На следующий день он вернулся на работу и провел день без происшествий, а вечером получил электронное письмо от Google с уведомлением об увольнении.

Ранее Google отправил 9 сотрудников, которые захватили офисы в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния, в административный отпуск. Они протестовали против Project Nimbus, контракта с правительством Израиля на $1,2 млрд. Впоследствии они также были арестованы. Позже Google уволил 28 сотрудников. Во внутренней записке отдела глобальной безопасности компании говорится, что она готова пойти и на большие меры при необходимости. Менее чем через неделю Google уволил более 20 других сотрудников — некоторые из них тоже говорят, что не протестовал.

Уволенный программист говорит, что с ним никогда не связывались и не спрашивали, действительно ли он участвовал в протестах. Он говорит, что шокирован и что понятия не имел, что так произойдет.

Во время наблюдения за акцией протеста к нему и другим подошел охранник и попросил показать их значки Google, чтобы убедиться, что посторонних участников нет. «Мне даже в голову не пришло, что я не должен показывать свой значок. Он охранник на моей работе, и я ничего плохого не делал».

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Более 50 уволенных работников подали жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям. Согласно заявлению группы No Tech For Apartheid, которая организовала протесты, работники обвиняют Google в мести и просят вернуть их на рабочие места.

Google отрицает увольнение тех, кто не имел отношения к протестам. Представитель Google сообщил, что все уволенные работники были «лично и без сомнений причастны к подрывной деятельности в наших зданиях».

Источник: The Verge