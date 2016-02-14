Экранизацию Дэдпула сейчас не хвалит только ленивый — каким-то непостижимым образом Райану Рейнолдсу и Тиму Миллеру удалось снять, пожалуй, один из самых интересных супергеройских фильмов последнего времени. За смешные по голливудским меркам 58 миллионов долларов, между прочим.

Deadpool / “Дэдпул” Жанр комиксы/комедия/боевик

Режиссер Тим Миллер

В ролях Райан Рейнольдс (Уэйд Уилсон / Дэдпул), Морена Баккарин (Ванесса Карлайл), Эд Скрейн (Фрэнсис Фримен / Аякс), Джина Карано (Ангельская пыль), Ти Джей Миллер (Хорек) и др.

Компания 20th Century Fox, Marvel Entertainment

Год выпуска 2016

Сайт foxmovies.com

Уэйд Уинстон Уилсон — вооруженный до зубов, беспощадный, изуродованный до неузнаваемости и почти что бессмертный наемник, в перерывах между расчлененкой отпускающий сальные шуточки и саркастические комментарии, убежденный онанист с диссоциативным расстройством идентичности и нездоровой одержимостью единорогами. Другими словами, Дэдпул — последний человек, которого вы хотели бы разозлить.

Причем, мерзким парнем Уилсон был и до приобретения свехспособностей, а уж после пыточной/лаборатории бедолага и вовсе перестал с головой дружить. В новом положении дел Дэдпула не устраивает только одно — во время экспериментов по пробуждению сверхспособностей его тело претерпело изменения, из-за которых он стал выглядеть, мягко говоря, отвратительно. Чтобы исправить эту досадную оплошность, Уилсон устраивает охоту на Аякса, руководившего процессом превращения, попутно убивая целую кучу плохих парней. После зрелищного вступления, ради съемок которого на две недели перекрывали шоссе в Ванкувере, фильм откатывается во времени на два года назад, превращаясь из жестокого комедийного боевика в одну из самых неординарных романтических комедий.

Помните ту вирусную рекламу, предлагающую сводить на фильм девушку аккурат на 14 февраля? Как ни странно, в ней не было и слова неправды, сладкая парочка из болтливого наемника и девушки по вызову выглядит чертовски привлекательно. По сути, здесь есть все, ради чего обычно ходят на такие фильмы — неожиданное знакомство, романтические свидания, драма, перечеркивающая все надежды на happily ever after, горечь расставания и обязательный хэппи энд, так что ваша девушка получит обещанное, даже не сомневайтесь.

Правда, при том условии, что у нее все в порядке с чувством юмора и самоиронией, поскольку здесь много похабных шуток, стеба над поп-культурой и общей шаблонностью ситуации. А чего еще вы ожидали от истории любви наглухо двинутого бывшего наемника, выбивающего дерьмо из людей за деньги, и глубоко травмированной проститутки, любящей надевать страпон по случаю восьмого марта?

Постепенно фильм превращается в банальную, это, наверное, единственный его минус, origin story — нашедший девушку герой заболевает раком, отправляется в секретную лабораторию, обретает силу, встречает главного плохиша, собственноручно шьет костюм, теряет девушку и отправляется ее спасать. Мы все это видели уже добрый десяток раз и каждый раз история подается с минимумом изменений (это, скорее, проблема не конкретного фильма, а жанра в целом), только в случае с Дэдпулом в глаза бросается еще и небольшой бюджет проекта. Персонажей в фильме кот наплакал, да и те, в силу юридических проволочек, даже не из второго, а из третьего эшелона марвеловских героев. Школа Ксавьера для одаренных подростков стоит пустая, из всей команды Людей Икс в огромном здании можно увидеть только Колосса и Сверхзвуковую Боеголовку (Уилсон не преминет пошутить на эту тему). В антагонистах ходят совершенно невнятный Аякс и более-менее харизматичная Ангельская пыль, у которой, к сожалению, от силы два десятка реплик на весь фильм.

Ситуацию спасают Морена Баккарин, чья Ванесса очень слабо ассоциируется с классической damsel in distress, да и вообще мало в чем уступает Алому Психу, Ти Джей Миллер в роли Хорька и, конечно же, сам Уилсон, постоянно комментирующий происходящее, берущий паузу для того, чтобы обратиться к зрителям да и попросту ведущий себя неадекватно. Другими словами, так, как и должен себя вести Дэдпул. Вообще, у Рейнолдса получилось стопроцентное попадание в роль, чего мы не видели, наверное, со времен Росомахи и Железного человека. После этого фильма Рейнолдсу вполне заслужено простят все. И отвратительного Зеленого Фонаря, и провальный Призрачный Патруль и даже того убогого Дэдпула из Люди Икс: Начало. Росомаха.

Дэдпул мог бы быть лучше, это правда. Фильму не дали развернуться консервативные боссы 20th Century Fox, побоявшиеся дать больший бюджет комикс-муви с рейтингом R, характерные для жанра шаблоны, с которыми не всегда смогли справиться Миллер и Рейнолдс и ограничения, связанные с юридическими аспектами. Но тем не менее, Дэдпул намного лучше того, что Marvel сотоварищи выпускали в последнее время. Это не банальная история нудного сверхчеловека, пропагандирующего добро и всепрощение под гордо реющим звездно-полосатым стягом. Здесь нет подростковых соплей Паучка и бредовых комплексов Капитана Америки. Уэйд Уилсон, несмотря на всю свою ненормальность, кажется настоящим, в отличие от остальной братии в плащах и железной броне. Мы с нетерпением ждем, когда же он наведет шороху в застоявшемся болоте Людей Икс, ведь Колоссу все-таки удалось уговорить Дэдпула присоединиться к команде.