Ответ на вопрос «Почему в вашем творчестве так много ремейков?» на самом деле очевиден. Потому что зрители/слушатели/игроки требуют ремейков и сиквелов, голосуют кошельком за номерные игры и фильмы, продолжающие истории полюбившихся им персонажей. Так что в появлении Despicable Me 3 виноваты в первую очередь мы, зрители.

Despicable Me 3 / «Никчемный я 3» Жанр мультфильм, комедия

Режиссер Пьер Коффин

Роли озвучивали Стив Кэрелл (Грю и Дрю), Трей Паркер (Бальтазар Брейк), Кристен Уиг (Люси), Миранда Косгроув (Марго), Дэна Гэйер (Эдит), Элли Фишер (Агнес), Пьер Коффин (миньоны) и др.

Студии Illumination Entertainment, Universal Pictures

Год выпуска 2017

despicable.me , IMDb

Миньоны нравятся детям. Совершенно пустой Minions собрал в прокате $1,159 млрд. и занимает сейчас 13-ое место в рейтинге самых кассовых фильмов всех времен, уступая из анимационных лент лишь Frozen от Disney, да и то всего на $130 млн. Эта музыка будет вечной, и мы определенно увидим Minions 2 (запланирован на 2020 г.), Despicable Me 4 и далее по списку. Наверняка Despicable Me 3 тоже легко окупится, принеся студии прибыль не только от проката, но и от всевозможных игрушек, книжек-раскрасок, школьных ранцев, развлекательных парков в стилистике серии и пр. Вот только все это не делает Despicable Me 3 хорошим мультфильмом. Он банален, вторичен и лишен какого-либо внутреннего стержня.

Первый Despicable Me был оригинальным. История злодея, внезапно ставшего папой трех забавных девочек, вызывала настоящие эмоции и была непохожа на другие мультфильмы конца нулевых. После финальных титров казалось, что у авторов осталось еще много интересных историй про эту необычную семью, которые они с удовольствием расскажут в следующих частях картины. Так и случилось. В Despicable Me 2 у Гру появилась жена, а у девочек мама. На этой торжественной ноте стоило бы поставить точку. Все, история закончена, жили они долго и счастливо. Но нет. Появилась и третья часть.

К семейству Гру присоединяется новый член, потерянный в детстве и счастливо обретенный брат-близнец главного героя – Дрю. Прием настолько избитый и банальный, что за сценаристов просто стыдно. Совсем непохожие друг на друга братья вынуждены работать вместе, чтобы сразиться со старым врагом Гру – Трейем Паркером. Если вы думаете, что фильм рассказывает о том, как такие разные братья находят общий язык и становятся семьей, вы не ошибетесь. Вот только назвать эту идею стержнем мультфильма никак не получается. Линия взаимоотношений братьев настолько скучна и предсказуема, что никак не тянет на основную. Как не тянет на эту роль и линия взаимоотношений девочек и их новой мамы. Она тоже явно второстепенная.

На чем же держится Despicable Me 3? Честно говоря, не знаю. После просмотра мультфильма я так и не смог понять, что же пытались сказать авторы в течение этих полутора часов. За бесконечными вымученными шутками явно второй свежести и массой штампованных гэгов сюжета просто не видно. Это скорее набор малосвязанных друг с другом эпизодов, единственное назначение которых – стать полем для новых несмешных шуток и «забавных» ситуаций, в которые попадают персонажи мультфильма.

В Despicable Me 3 явно больше миньонов, чем в предыдущих частях серии, а сами смешные желтые человечки стали чуть более персонифицированными, спасибо все тем же Minions. Вот только… опять не смешно, несмотря на все усилия аниматоров. Впрочем, не смешно взрослому, наверняка младшие школьники и детсадовцы будут от души хохотать над получающими подзатыльники и падающими в очередную яму недотепами.

Отдельно хочется посетовать на трансформацию Гру. В первых двух фильмах он был мрачным и смешным мизантропом, который менялся под влиянием своих дочек. В третьей, под влиянием Дрю, главный герой ведет себя как инфантильный балбес, другого определения и не подобрать. Смотреть на это жалко. С другой стороны, Люси, Марго, Эдит и Агнес все так же милы и непосредственны. Так что здесь 4:2 в пользу женской команды.

Авторы попытались разыграть в Despicable Me 3 беспроигрышную карту «милых добрых 80-х», которые по необъяснимой причине так нравятся миллениалам. Что ж, Трей Паркер, с его прической платформой и накладными плечами получился запоминающимся персонажем, вот только если вы сами жили в 80-х и никакой ностальгии по этому странному периоду не испытываете, то и шутки ключевого персонажа фильма должным образом не оцените.

Illumination Entertainment – студия, умеющая зарабатывать деньги. При сравнительно небольшом бюджете их мультфильмы собирают неплохую кассу. Не станет исключением и Despicable Me 3. Вот только тот факт, что все следующие мультфильмы студии имеет цифру в названии, несколько настораживает. Ремейки, бесспорно, приносят прибыль, но зачастую негативно сказываются на творческом духе команды. Despicable Me 3 – очевидное подтверждение этому.

В битве летних мультфильмов с тройкой в названии наши симпатии на стороне Cars 3, а Despicable Me 3 можно спокойно пропустить. Вы точно ничего не потеряете.