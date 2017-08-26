Экспресс-обзор Hi-Res плеера Sony Walkman NW-A35

Экспресс-обзор Hi-Res плеера Sony Walkman NW-A35

Компания Sony продолжает заботиться о любителях качественного звука и расширяет линейку портативных Hi-Res плееров. Сегодня мы познакомимся с новой моделью, обладающей хорошим сочетанием функциональности, стоимости и действительно неплохим звуком.

Sony NW-A35HNL Blue
MP3 плееры на
от 5 899 грн
Предложений: 3
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Комплектация

В продаже Walkman NW-A35 существует в двух вариантах комплектации — с наушниками и без. Версия побывавшая в редакции базовая и не включает наушниками. Помимо плеера, в компактной коробочке вы найдете только кабель с фирменным разъемом WM-Port и документацию.

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Дизайн и эргономика

Компания Sony продолжает использовать фирменную концепцию дизайна, выраженную в минимализме и функциональности. «Sony-style» узнаваем с первого взгляда, а сам плеер выглядит приятно и, при этом, стильно. В продаже будут доступны четыре цветовые модификации, во всех случая корпуса с матовым покрытием.

Передняя панель и боковины выполнены из металла, задняя панель — из пластика. Качество сборки хорошее, детали подогнаны добротно. Плеер довольно легкий, его вес составляет 98 грамм. Сам корпус весьма компактен, пользоваться плеером одной рукой удобно. Дополнительному удобству способствуют выделенные клавиши громкости и управления воспроизведением музыки. Они находятся на левой боковине, а рядом с ними находится переключатель блокировки плеера и клавиша питания. 3,5-мм mini-jack, WM-Port и крепление для ремешка расположены снизу.

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Основным органом управления плеером является сенсорный дисплей. Его диагональ составляет 3,1 дюйма, а разрешение — 800х480. Экран обладает неплохой яркостью и контрастностью. Больше от него и не требуется, особенно с учетом того, что просмотр видео плеер не поддерживает. Единственная претензия к дисплею — он не столь чувствителен к нажатиям, как хотелось бы.

 

Функциональность

Плеер поддерживает большое количество форматов, среди которых AAC, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, WMA и конечно же MP3. Также есть FM-тюнер. Основное меню представлено списком из двух колонок, который вы можете настраивать самостоятельно. Навигация по медиатеке возможна как по папкам, так и по метаданным треков — исполнителю, композитору, альбому, жанру и году выпуска. Отдельным пунктом меню вынесен Hi-Res, где вы получаете доступ ко всем трекам в высококачественных форматах. В целом, логика меню достаточна проста и понятна без инструкции.

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Sony Walkman NW-A35 оснащен Bluetooth для подключения к беспроводным наушникам и колонкам, а также NFC для быстрого сопряжения. Встроенного динамика в плеере нет. Встроенной памяти в плеере 16 ГБ, из которых пользователю доступно около 13. В продаже будет доступна модификация на 64 ГБ. Устройство оснащено кардридером формата microSD с возможностью установки карт объемом до 192 ГБ. Плеер оснащен интерфейсом USB 2.0, скорость записи составляет порядка 12-13 МБ/с.

 

Звучание

Теперь перейдем к самому главному — звуку. Плеер может предложить своим пользователям мощный, детальный звук при условии использования форматов FLAC или ALAC и наушников, способных раскрыть весь потенциал плеера. На самом деле, звук можно охарактеризовать как «универсальный».

Он хорошо подойдет для любых жанров — хард-рока, блюза, классической музыки и даже поп. Здесь есть детализированные высокие частоты, выраженный средний диапазон и умеренный бас. Последнего здесь ровно столько, сколько нужно. Любите смаковать гитарные партии — пожалуйста, плеер легко позволит вам получить удовольствие от музыки. Хотите послушать симфонический оркестр? Тоже без проблем. Для управления звучанием предусмотрен эквалайзер, линеаризатор фазовой характеристики DSEE HX, повышающий качество звучание файлов в формате MP3 и имитация объемного звучания для концертных записей.

 

Автономность

Плеер оснащен несъемным аккумулятором, которого по заявлению производителя должно хватить на 40 часов воспроизведения MP3 или 30 часов воспроизведения Hi-Res-музыки. Зарядив первый раз аккумулятор до 100% за неделю использования при двух-трех часах прослушивания музыки в день нам удалось посадить плеер только на треть. Неплохой результат. Полностью плеер заряжается примерно за 3 часа.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, звук, автономность, удобство использования
Минусы: стоимость, фирменный интерфейсный разъем
Вывод: Sony Walkman NW-A35 можно охарактеризовать как «Hi-Res с человеческим лицом». В отличии от многих конкурентов в этом сегменте, в числе достоинств плеера находится удобство использования, компактные габариты, интуитивное меню и неплохой звук. Неплохой, но не лучший. Тем не менее, тут есть знакомый поклонникам стиль Sony и уровень качества, симпатичный дизайн. При условии использования с наушниками соответствующего качества плеер способен подарить массу удовольствия тем, кого звук в большинстве современных смартфонов не устраивает и хочется чего-то большего.

Технические характеристики

Экспресс-обзор Hi-Res плеера Sony Walkman NW-A35Sony NW-A35HNL Blue
5 899 − 7 990 грн
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ТипПортативный Hi-Res проигрыватель
Объем встроенной памяти, ГБ16
Слот для карт памятиmicroSD (поддерживаются карты до 192 ГБ)
LosslessFLAC, AIFF, ALAC, DSD
LossyMP3, WMA, AAC, HE-ACC, Liner PCM
ДругиеJPEG, PNG
Операционная системаSony
ЦАП-
Усилительцифровой S-Master HX
Возможность работы в режиме ЦАП для ПК-
Дисплейсенсорный, цветной TFT, диагональ 3,1 дюйма, разрешение 800 x 480 (WVGA) точек
РадиоFM
Эквалайзер6-полосный графический
Wi-Fi-
Bluetooth+
Камера-
ДополнительноNFC
Выход для наушниковmini-jack 3,5 mm
Линейный выход-
Цифровой выход-
Micro USBMicro USB 2.0
Apple Lightning-
Для спорта-
Водонепроницаемый корпус-
Емкость аккумулятора / время работынет данных/22 часа (DSD 2,8 МГц, с шумоподавлением), 25 часов (DSD 2,8 МГц, без шумоподавления), 27 часов (FLAC 192 кГц/24 бит, с шумоподавлением), 30 часов (FLAC 192 кГц/24 бит, без шумоподавления), 39 часов (MP3 128 кбит/с, с шумоподавлением), 45 часов (MP3 128 кбит/с, без шумоподавления)
Материалы корпусанет данных
Комплектацияплеер, вкладыши (1 комплект), зажим, кабель USB, краткое руководство пользователя, накладные наушники
Цветсиний (малахитовый)
Размеры, мм55,9x97,5x10,9
Вес, г98
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