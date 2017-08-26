Экспресс-обзор Hi-Res плеера Sony Walkman NW-A35

Компания Sony продолжает заботиться о любителях качественного звука и расширяет линейку портативных Hi-Res плееров. Сегодня мы познакомимся с новой моделью, обладающей хорошим сочетанием функциональности, стоимости и действительно неплохим звуком.

Комплектация

В продаже Walkman NW-A35 существует в двух вариантах комплектации — с наушниками и без. Версия побывавшая в редакции базовая и не включает наушниками. Помимо плеера, в компактной коробочке вы найдете только кабель с фирменным разъемом WM-Port и документацию.

Дизайн и эргономика

Компания Sony продолжает использовать фирменную концепцию дизайна, выраженную в минимализме и функциональности. «Sony-style» узнаваем с первого взгляда, а сам плеер выглядит приятно и, при этом, стильно. В продаже будут доступны четыре цветовые модификации, во всех случая корпуса с матовым покрытием.

Передняя панель и боковины выполнены из металла, задняя панель — из пластика. Качество сборки хорошее, детали подогнаны добротно. Плеер довольно легкий, его вес составляет 98 грамм. Сам корпус весьма компактен, пользоваться плеером одной рукой удобно. Дополнительному удобству способствуют выделенные клавиши громкости и управления воспроизведением музыки. Они находятся на левой боковине, а рядом с ними находится переключатель блокировки плеера и клавиша питания. 3,5-мм mini-jack, WM-Port и крепление для ремешка расположены снизу.

Основным органом управления плеером является сенсорный дисплей. Его диагональ составляет 3,1 дюйма, а разрешение — 800х480. Экран обладает неплохой яркостью и контрастностью. Больше от него и не требуется, особенно с учетом того, что просмотр видео плеер не поддерживает. Единственная претензия к дисплею — он не столь чувствителен к нажатиям, как хотелось бы.

Функциональность

Плеер поддерживает большое количество форматов, среди которых AAC, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, WMA и конечно же MP3. Также есть FM-тюнер. Основное меню представлено списком из двух колонок, который вы можете настраивать самостоятельно. Навигация по медиатеке возможна как по папкам, так и по метаданным треков — исполнителю, композитору, альбому, жанру и году выпуска. Отдельным пунктом меню вынесен Hi-Res, где вы получаете доступ ко всем трекам в высококачественных форматах. В целом, логика меню достаточна проста и понятна без инструкции.

Sony Walkman NW-A35 оснащен Bluetooth для подключения к беспроводным наушникам и колонкам, а также NFC для быстрого сопряжения. Встроенного динамика в плеере нет. Встроенной памяти в плеере 16 ГБ, из которых пользователю доступно около 13. В продаже будет доступна модификация на 64 ГБ. Устройство оснащено кардридером формата microSD с возможностью установки карт объемом до 192 ГБ. Плеер оснащен интерфейсом USB 2.0, скорость записи составляет порядка 12-13 МБ/с.

Звучание

Теперь перейдем к самому главному — звуку. Плеер может предложить своим пользователям мощный, детальный звук при условии использования форматов FLAC или ALAC и наушников, способных раскрыть весь потенциал плеера. На самом деле, звук можно охарактеризовать как «универсальный».

Он хорошо подойдет для любых жанров — хард-рока, блюза, классической музыки и даже поп. Здесь есть детализированные высокие частоты, выраженный средний диапазон и умеренный бас. Последнего здесь ровно столько, сколько нужно. Любите смаковать гитарные партии — пожалуйста, плеер легко позволит вам получить удовольствие от музыки. Хотите послушать симфонический оркестр? Тоже без проблем. Для управления звучанием предусмотрен эквалайзер, линеаризатор фазовой характеристики DSEE HX, повышающий качество звучание файлов в формате MP3 и имитация объемного звучания для концертных записей.

Автономность

Плеер оснащен несъемным аккумулятором, которого по заявлению производителя должно хватить на 40 часов воспроизведения MP3 или 30 часов воспроизведения Hi-Res-музыки. Зарядив первый раз аккумулятор до 100% за неделю использования при двух-трех часах прослушивания музыки в день нам удалось посадить плеер только на треть. Неплохой результат. Полностью плеер заряжается примерно за 3 часа.