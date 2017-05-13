Экспресс-обзор внутриканальных наушников Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD

Бренды 1More и Xiaomi уже давно ассоциируются с доступными, но качественными наушниками. Новая гибридная модель Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD должна подкрепить имидж компаний, но давайте проверим, так ли это на самом деле.

Наушники предоставлены магазином Mi.ua

Комплектация

В комплектации с Mi Pro HD наушниками классический набор: пластиковый кейс, амбушюры и мягкий чехол.

Дизайн

Сказать, что Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD сильно отличаются от прошлых “гибридов” нельзя.

Это действительно очень похожие наушники, только последняя генерация обрела больше плавности в линиях.

Удобство использования

По удобству к Mi Pro HD никаких претензий нет. Я пользовался наушниками при занятиях спортом на открытой площадке и пробежках. Модель себя показала просто отлично ‒ лучшего требовать от проводных наушников нельзя.

Если вы владелец смартфона на iOS, то стоит отметить, что пульт ДУ будет работать неполноценно и позволит только использовать центральную кнопку.

Звучание

Это одни из лучших внутриканальных наушников за свои деньги, которые обеспечивают широкую сцену и отлично передают высокие и низкие частоты. Кроме этого, у Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD минимальные требования к источнику, но чем он лучше, тем больше вы получите деталей.

Звук очень чистый, он понравится практически всем и не заставит привыкать к каким-либо изъянам. Также они всеядны и замечательно прокачивают как Кендрика Ламара, так и Металлику, но не стоит забывать про качество записи ‒ они любят хорошее разрешение.

Не могу сказать, что для наушников нужен сильный источник, но для интереса я их послушал на Astell&Kern Jr, FiiO X5 II, iBasso DX200 и на iPhone 6s. Последний слушал и в референсе, и вместе с усилителем FiiO A5. Разница чувствуется на более дорогих источниках, но iPhone 6s отлично справляется с наушниками, раскрывая большую часть того, что задумано производителем. Но, по правде говоря, с FiiO A5 они играют более брутально и сильнее, но здесь уже дело вкуса. Звукоизоляция отличная.

Редакция выражает благодарность магазину Mi.ua за предоставление наушников на обзор