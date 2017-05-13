Экспресс-обзор внутриканальных наушников Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD

Экспресс-обзор внутриканальных наушников Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD

Бренды 1More и Xiaomi уже давно ассоциируются с доступными, но качественными наушниками. Новая гибридная модель Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD должна подкрепить имидж компаний, но давайте проверим, так ли это на самом деле.

Наушники предоставлены магазином Mi.ua

Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD
Наушники, гарнитуры на
от 749 грн
Предложений: 3
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Комплектация

В комплектации с Mi Pro HD наушниками классический набор: пластиковый кейс, амбушюры и мягкий чехол.

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Дизайн

Сказать, что Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD сильно отличаются от прошлых “гибридов” нельзя.

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Это действительно очень похожие наушники, только последняя генерация обрела больше плавности в линиях.

Удобство использования

По удобству к Mi Pro HD никаких претензий нет. Я пользовался наушниками при занятиях спортом на открытой площадке и пробежках. Модель себя показала просто отлично ‒ лучшего требовать от проводных наушников нельзя.

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Если вы владелец смартфона на iOS, то стоит отметить, что пульт ДУ будет работать неполноценно и позволит только использовать центральную кнопку.

Звучание

Это одни из лучших внутриканальных наушников за свои деньги, которые обеспечивают широкую сцену и отлично передают высокие и низкие частоты. Кроме этого, у Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD минимальные требования к источнику, но чем он лучше, тем больше вы получите деталей.

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Звук очень чистый, он понравится практически всем и не заставит привыкать к каким-либо изъянам. Также они всеядны и замечательно прокачивают как Кендрика Ламара, так и Металлику, но не стоит забывать про качество записи ‒ они любят хорошее разрешение.

Не могу сказать, что для наушников нужен сильный источник, но для интереса я их послушал на Astell&Kern Jr, FiiO X5 II, iBasso DX200 и на iPhone 6s. Последний слушал и в референсе, и вместе с усилителем FiiO A5. Разница чувствуется на более дорогих источниках, но iPhone 6s отлично справляется с наушниками, раскрывая большую часть того, что задумано производителем. Но, по правде говоря, с FiiO A5 они играют более брутально и сильнее, но здесь уже дело вкуса. Звукоизоляция отличная.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: цена, звучание, дизайн, удобство использования, невысокие требования к источнику
Минусы: нет
Вывод: Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD - внутриканальные гибридные наушники, которые обеспечивают комфортное использование и отличное качество звука. На данный момент, это одно из лучших решений по соотношению цена/качество. Тем более, что они вполне могут составить конкуренцию и более дорогим моделям

Технические характеристики

Экспресс-обзор внутриканальных наушников Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HDXiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD
749 − 799 грн
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ТипНаушники/гарнитура для телефона
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/металл/силикон
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические + арматурные
Количество излучателей в одном наушнике3
Частотный диапазон, Гц20-40000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ98
Максимальная входная мощность, мВт5
Диаметр динамиков, ммнет данных
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в кабель
Направленностьшироконаправленный
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУда (3 кнопки)
Регулятор громкости+
Длина шнура, м1,25
Тип кабелястандартный
Подключение кабелядвустороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini Jack 3.5 mm
Форма штекерапрямой
Вес, г17
Цветсеребристый
Питание / время работы-
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Комплектациянаушники, насадки для уха, инструкция, чехол

Редакция выражает благодарность магазину Mi.ua за предоставление наушников на обзор

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