GeForce GTX 1050 vs. Radeon RX 560: игровые старты в стиле MSI AERO

Видеокарты начального класса – самый простой и незатратный способ превратить невзрачную систему в базовую игровую платформу, которая будет справляться со всеми актуальными проектами. $150 – такова цена радикальных перемен. Стартовой дискретной графикой для игровых ПК мы считаем GeForce GTX 1050 и Radeon RX 560. Обе видеокарты имеют свои достоинства и недостатки, потому мы решили детальнее с ними разобраться, используя максимально приближенные по формату и характеристикам модели от MSI из линейки AERO.

MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX 2G OC

Видеокарты серии GeForce GTX 1050 нам уже очень хорошо знакомы. Данная модель была представлена почти год год тому назад и очень интересное соотношение цены/производительности позволило ей надолго прописаться в рекомендуемых игровых конфигурациях начального класса.

Производители видеокарт предлагают самые разнообразные версии адаптеров на базе GP107. Наиболее доступные варианты в данном случае представляют максимальный интерес. GTX 1050 позволяет за минимальные деньги получить «боеспособную» платформу, потому дополнительные затраты здесь очень болезненны. Массивные системы охлаждения с разветвленной конструкцией тепловых трубок и дополнительной иллюминацией увеличивают стоимость устройства. Если бюджет ограничен, то вполне можно обойтись модификацией попроще.

Для нашего материала мы использовали одну из наиболее доступных в своем классе моделей – MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX 2G OC. Кроме скромного ценника (~3700 грн., $140), адаптер любопытен очень компактными габаритами. По аббревиатуре ITX в названии несложно предположить, что эта модель должна вписываться в рамки формата материнских плат mini-ITX, то есть длина устройства не превысит 170 мм. Но разработчики даже перевыполнили план, предлагая видеокарту длиной всего 155 мм.

Графический процессор имеет заводской разгон. Базовая частота GPU увеличена до 1404 МГц при среднем значении ускорения 1519 МГц, тогда как частотная формула для референсных GTX 1050 имеет вид 1354/1455 МГц. Имеющиеся на борту 2 ГБ памяти GDDR5 работают на рекомендованных 7008 МГц.

Видеокарта поставляется в коробке средних габаритов. В комплекте ничего экстраординарного – руководство по быстрой установке, диск с драйверами и ПО, а также купон с предложением регистрации.

Адаптер имеет двухслотовую компоновку, сверху коротышка прикрыта черным пластиковым кожухом с декоративными сегментными вставками, выполненными под карбон.

Для охлаждения используется оригинальный кулер несложной конструкции, в основе которой лежит цельный алюминиевый блок с дополнительными пластинчатыми ребрами, который продувается одним 90-миллиметровым вентилятором осевого типа.

Для подключения вентилятора используется двухконтактный разъем, потому мониторинг скорости вращения не предусмотрен.

Печатная плата имеет длину 150 мм. Подсистема стабилизатора питания 4-фазная. Для охлаждения силовых сборок дополнительное охлаждение не предусмотрено. Используются 4 микросхемы памяти GDDR5 от Samsung (K4G41325FE-HC28) c рекомендованной рабочей частотой 7000 МГц.

Для MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX 2G OC не требуется дополнительное питание. Видеокарты GeForce GTX 1050 имеют заявленный TDP в 75 Вт, что позволяет обходиться возможностями слота PCI Express x16. Топовые модели линейки все же зачастую оснащаются 6-контактным коннектором, но если вы не планируете серьезных экспериментов с разгоном, то ресурсов базового разъема PCI-E будет достаточно. Для ПК с GeForce GTX 1050 рекомендуется использовать блок питания мощностью от 300 Вт.

На интерфейсной панели MSI GeForce GTX 1050 AERO ITX 2G OC размещены три цифровых видеовыхода – полноформатные HDMI и DisplayPort, а также DVI-D (Dual Link). Все коннекторы выстроены в один ярус. Почти половину заглушки занимает решетка для вывода нагретого воздуха за пределы системного блока. При этом на пластине вырезано название производителя. Разъемы видеовыходов изначально закрыты пластиковыми колпачками – простой и эффективный способ защитить коннекторы от скопления пыли, если видеовыходы не используются.

Видеокарта позволяет одновременно выводить изображение на три экрана, а также поддерживает технологию синхронизации NVIDIA G-Sync.

В режиме покоя температура GPU удерживается на уровне 30C. Вентилятор не останавливается. К сожалению нет возможности в явном виде отслеживать скорость вращения. Субъективно она на уровне 1100–1200 об/мин, что соответствует 35% от максимального значения. Под нагрузкой на пике температура увеличивалась до 67С. Обороты несколько увеличивались, но, опять же, без конкретики. Можем предположить, что речь о 1500–1700 об/мин. Уровень шума несколько увеличивается, но даже в этом случае кулер работает достаточно тихо. Согласно показателей GPU-Z, под нагрузкой напряжение питания графического процессора не превышает 1,05 В. Отметим агрессивный алгоритм работы механизма GPU Boost. Чип автоматически ускорялся вплоть до 1822 МГц. Ну, что же, достойный представитель своей серии, который вполне можно использовать для общей оценки возможностей GeForce GTX 1050.

MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC

Radeon RX 560 стала преемницей Radeon RX 460 и основным конкурентом для GeForce GTX 1050. Модель основана на чипе Polaris 21 в котором активированы все 1024 вычислительных блоков вместо 896, количество текстурных модулей увеличено с 56 до 64, а число растеризаторов сохранилось на прежнем уровне – 16. Из отличий от предшественницы RX 460 также можно отметить увеличенную тактовую частоту GPU. Чип получил формулу 1175/1275 МГц вместо 1090/1200 МГц.

Как и основной соперник из стана «зеленых», Radeon RX 560 использует 128-битовую шину для доступа к памяти, при этом используется GDDR5 с фактически той же эффективной рабочей частотой – 7000 МГц. В обоих случаях это обеспечивает пропускную способность канала между GPU и памятью на уровне 112 ГБ/c. При этом Radeon RX 560 может предлагаться как с 2 ГБ, так и с 4 ГБ памяти, тогда как GTX 1050 ограничена лишь версиями с 2 ГБ. Для видеокарт на базе Polaris 21 заявлен тепловой пакет на уровне 75 Вт.

Рассчитывая использовать сильные стороны Radeon RX 560, для наших экспериментов мы выбрали модификацию с удвоенным объемом локальной ОЗУ – MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC. Производители видеокарт предлагают относительно скромный ассортимент моделей на базе Radeon RX 560. Зачастую это всего 2–3 модификации с различным объемом памяти. MSI здесь тоже не исключение. Производитель предлагает пару адаптеров AERO ITX с 2 ГБ и 4 ГБ памяти, а также в своем роде эксклюзив – оригинальную низкопрофильную версию с разным объемом локально ОЗУ. Как оказалось, производители первого эшелона не предлагают Radeon RX 560 в формате LP, потому для самых миниатюрных систем такой вариант может оказаться безальтернативным. Нас же в первую очередь интересовала стандартная версия адаптера.

MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC первый взгляд очень сложно отличить от GeForce GTX 1050 из той же серии. Конечно, есть нюансы в деталях, но внешне это такая же очень компактная видеокарта длиной 155 миллиметров.

Для Radeon RX 560 рекомендуемая тактовая частота GPU – величина вариативная. Производители видеокарт зачастую придерживаются двух тактик. Либо оснащают адаптеры дополнительным разъемом питания, устанавливая штатные граничные значения частоты на уровне 1275+ МГц, либо же предлагают более экономичные версии без дополнительного разъема питания, но несколько меньшей частотой (1175–1215 МГц). Для MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC используется второй подход. Графический процессор под нагрузкой ускоряется до 1196 МГц, тогда как память GDDR5 работает на рекомендованных 7000 МГц.

Radeon RX 560 в целом очень сложно выходили на рынок. Модель была представлена в апреле, однако в продаже видеокарты начали появляться ближе к июню, аккурат перед началом активной фазы «криптовалютной лихорадки». Едва вышедшие новинки тоже попали в сферу интересов копателей, потому баснословные стартовые цены исключили RX 560 из игровых конфигураций. Шутка ли, в середине июня MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC появилась в продаже по цене порядка $260. Сейчас ситуация с доступностью и ценой значительно изменилась. Модификация с 4 ГБ памяти предлагается от 3900 грн. (~$150), то есть видеокарта стоит лишь немногим дороже самых доступных модификаций GeForce GTX 1050 2 ГБ. При этом стоит отметить, что в целом на рынке также есть версии Radeon RX 560 с 2 ГБ, цена которых стартует с 3150 грн. (~$120).

Что же касается непосредственно MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC, то видеокарта поставляется в коробке, объем которой примерно вдвое меньше такового для упаковки GeForce GTX 1050. Забавный нюанс, учитывая практически идентичные габариты и вес видеокарт, а также их комплектацию.

О внешнем сходстве мы уже упоминали, потому нехитрых дизайнерских приемах оформления повторяться не будем.

Система охлаждения также очень схожа, хотя не без нюансов в мелочах.

Прежде всего, отметим, что скрытый под пластиковым кожухом радиаторный блок здесь чуть крупнее и имеет большую площадь рассеивания.

Кроме того, обратим внимание на увеличенную толщину профиля алюминиевого основания. При этом, как видно на фото, для подключения 90-миллиметрового вентилятора здесь используется 4-контактный разъем, а значит должна быть возможность мониторить фактическую скорость вращения.

Печатная плата Radeon RX 560 оказалась еще короче, чем PCB для GTX 1050 – 143 мм вместо 150 мм. Любопытно, что габариты чипов GP107 и Polaris 21 очень схожи. GPU для GTX 1050 имеет площадь 132 мм² и содержит 3,3 мдрд. транзисторов, против 123 мм² и 3 млрд. у процессора AMD.

Несмотря на схожие габариты, компоновка платы имеет мало общего с решением для чипов NVIDIA. Силовая подсистема также 4-фазная. При этом для видеокарты используются микросхемы памяти Micron D9SXD (MT51J256M32HF-70). Их также четыре штуки, но емкость каждой вдвое больше – 8 Мбит.

Как мы уже упоминали, для видеокарты не требуется дополнительное питание. Однако, несмотря на идентичный TPD в 75 Вт, производитель рекомендует оснащать систему с Radeon RX 560 блоком питания мощностью от 400 Вт.

Оснащение интерфейсной панели идентично таковому для родственной GTX 1050. Здесь выведено три видеовыхода – HDMI, DisplayPort и DVI-D (Dual Layer). Форма и структура вентиляционных отверстий также аналогична, а коннекторы изначально заглушены защитными пластиковыми колпачками. Видеокарта также позволяет использовать одновременно все три видеовыхода и поддерживает технологию синхронизации изображения AMD FreeSync.

Есть также возможность объединять две видеокарты Radeon RX 560 в связку CrossFire c синхронизацией работы через PCI Express. Впрочем, на практике конфигурацию с парой графических адаптеров начального уровня встретить практически нереально – очень много сопутствующих нюансов, да и эффективность ниже, чем у одной видеокарты классом повыше.

Возвращаясь к MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC отметим, что в режиме покоя температура графического процессора удерживается на уровне 34С при скорости вращения вентилятора порядка 1100 об/мин.

Под нагрузкой температура чипа повышалась до 78 градусов, а скорость вращения вентилятора плавно возрастала до 1400 об/мин. При этом субъективно Radeon RX 560 работала чуть тише, чем GTX 1050. В любом случае есть большой запас для увеличения частоты вращения, потому если хочется улучшить эффективность СО, можно повысить обороты, воспользовавшись приложением MSI Afterburner.

Во время прохождения тестовых этапов частота графического процессора не превышала заданные 1196 МГц. Производитель сделал акцент на экономичности устройства, потому и напряжение питания GPU на пике едва достигало 1 В. Оценивая скоростные показатели, стоит учитывать особенность рассматриваемой модели видеокарты. Более дорогостоящие тюнингованные версии Radeon RX 560 с разъемом для дополнительного питания изначально могут предлагать 1300+ МГц.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц) Intel, www.intel.ua Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Материнская плата ASUS PRIME Z270-A (Intel Z270) ASUS, www.asus.ua Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

При сравнении производительности видеокарт, мы использовали штатные режимы для конкретных адаптеров. Отметим, что самостоятельный разгон устройств возможен в обоих случаях. Несмотря на то, что видеокарты не оснащены дополнительными разъемами питания, при желании получить дополнительные 3–7% вполне можно. Другой вопрос, стоит ли такой прирост отдельных усилий.

Во время тестов мы использовали настройки качества графики, при которых видеокарты данного уровня могут обеспечить 40–60 кадров/c, позволяя относительно комфортно играть. В большинстве случаев это режимы со средним качеством, хотя многое зависит от конкретной игры. Иногда можно и повысить планка, а изредка, наоборот, придется понижать качество картинки.

Синтетика от Futuremark отдает предпочтение GeForce GTX 1050. Однако, если в тесте Fire Strike отличие составляет порядка 10%, то уже в Time Spy с поддержкой DirectX 12 ситуация практически выравнивается.

В игре Tom Clancy’s The Division также небольшое преимущество имеет GeForce GTX 1050, однако минимальное количество кадров/c здесь чуть выше у Radeon RX 560. Очень близкие показатели обеих видеокарт в Deus Ex:Mankind Divided.

Заметное расторопнее адаптер с чипом NVIDIA оказывается в играх Far Cry, Thief, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands и The Witcher 3: Wild Hunt. 15% – это уже ощутимое отличие. Отметим, что уже возрастная Thieft позволяет использовать API Mantle, который поддерживают видеокарты AMD. Впрочем, его активация принесла Radeon RX 560 всего дополнительные 1–2 кадра/c.

Rise Of Tomb Raider не позволяет выявить победителя, разве что Radeon RX 560 благодаря увеличенному объему памяти имеет чуть больше минимальные показатели. В ситуациях, когда разница показателей невелика, хочется еще раз напомнить, что в штатных режимах тестируемая GeForce GTX 1050 имеет базовые +50 МГц к рекомендуемому значению, тогда как частота чипа Radeon RX 560 не добирает 80 МГц для возможности работы без дополнительного разъема питания.

iD Software первыми предложили масштабный проект с поддержкой Vulkan. Данный универсальный API могут использовать как GeForce, так и Radeon. При этом модели на базе AMD лучше раскрывают свой потенциал. Впрочем, кроме DOOM, больших проектов с Vulkan пока нет.

В используемом режиме игра требовала порядка 2700 МБ памяти видеокарты, и это еще одна причина по которой минимальное количество кадров/c заметно выше у Radeon RX 560 4 ГБ.

Пошаговые стратегии тоже могут быть ресурсоемки и оказаться не такой простой задачей, особенно для игровых видеокарт начального уровня. Civilization VI тому пример. Как видим, это еще одна чистая победа Radeon RX 560.

Несмотря на очень неплохую одиночную кампанию, Battlefield 1 все же в первую очередь сетевой шутер с масштабными картами и 64 игроками на поле сражения. В игре нет встроенного бенчмарка, да и заскриптованная последовательность вряд ли корректно отразила бы ситуацию во время реального сетевого замеса. Это изрядно усложняет корректное сравнение возможностей двух видеокарт. Происходящее на экране невозможно повторить. Однако, мы все же решили привести полученные данные по результатам замеров количества кадров/c после прохождения матчей на картах «Тень гиганта» и «Синайская пустыня», используя пресет с высоким качеством графики.

Показатели GeForce GTX 1050 и Radeon RX 560 в обоих случаях оказались удивительно близки – порядка 50–53 кадров/c в среднем с просадками до 40 кадров/c. Для столь динамичного шутера хотелось бы иметь лучшую отзывчивость, тот случай когда это очень важно. С полученной производительностью также можно мириться, но чтобы исключить сковывающую «вязкость» в самых ответственных моментах, стоит использовать более щадящие настройки графики. Используя пресет со средним качеством, средний fps удалось увеличить до 70–75, а минимальный почти до 60 кадров/c.

Отметим, что при использовании Radeon RX 560, игра легко поглощала 3,3–3,5 ГБ памяти, хотя по факту очевидных преимуществ модели на чипе AMD это не приносило. С другой стороны, возможно именно наличие 4 ГБ позволило Radeon RX 560 не уступить GTX 1050 в Battlefield 1. Аппетиты игр стоит учитывать владельцам систем с 8 ГБ оперативной памяти.

Энергопотребление

GeForce GTX 1050 и Radeon RX 560 имеют одинаковый тепловой пакет – 75 Вт. Однако значение TDP не является показателем фактического энергопотребления видеокарты.

На практике в одинаковых условиях система с RX 560 потребляла в среднем на 10–15 Вт больше. То есть разница есть, но в целом она не очень велика. Обе видеокарты весьма экономичны. 130–150 Вт под игровой нагрузкой – отличные общие показатели для ПК на базе Core i7-7700K, 16 ГБ DDR4-2666 и с парой твердотельных накопителей.

Итоги

Разработчики видеокарт уже приучили нас к тому, что устройства равной стоимости имеют очень схожие возможности. Как показал наш «версус», данный случай не исключение. Производительность GeForce GTX 1050 и Radeon RX 560 действительно схожа, однако в большинстве случаев небольшой перевес имеет модель с чипом NVIDIA. При этом нужно сделать поправку на то, что рассмотренная версия видеокарты имеет несколько увеличенную частоту GPU, тогда как версия Radeon RX 560 оптимизирована для снижения энергопотребления. Референсные условия для обоих видеокарт примерно выровняют ситуацию. В целом GeForce GTX 1050 очень хорошо управляется с 2 ГБ памяти, предлагает стабильные показатели и предельно экономична. Radeon RX 560 может предложить 4 ГБ памяти, которые будут востребованы в актуальных для устройств этого класса графических режимах. Обновленная модель значительно увереннее предшественницы противостоит GTX 1050, в ряде случаев имея даже преимущество над решением NVIDIA.

Что касается рассмотренных моделей из линейки MSI AERO, то это очень компактные видеокарты с эффективными и достаточно тихими системами охлаждения. В случае с GTX 1050 можно посетовать на невозможность мониторинга скорости вращения вентилятора, а RX 560 немного ограничена частота в угоду лучшей экономичности. В целом недостатки не критичные и сполна компенсируются очень привлекательной ценой видеокарт.