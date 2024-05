Как сообщает Deadline, украинка Иванна Сахно получила главную роль в фильме «М3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0. Первая лента имела успех и собрала $181 млн при бюджете $12 млн. Предыдущей большой ролью Сахно была Шин Хати в сериале «Асока» во вселенной «Звездных войн». К фильму также присоединятся Вайолет Макгроу и Эллисон Уильямс.

В первом фильме «М3ГАН» / M3GAN речь идет о реалистичной кукле с искусственным интеллектом, которая запрограммирована быть другом ребенка и помощником родителей, но что-то пошло не так. Эллисон Уильямс сыграла ее разработчицу Джемму.

Сценарий сиквела написала Акела Купер, которая была сценаристкой M3GAN, и Джерард Джонстон, режиссер первого фильма. Джейсон Блум, Джеймс Ван и Эллисон Уильямс стали продюсерами второй ленты. Марк Качур, Джерард Джонстон, Джадсон Скотт, Грег Гилрит, Райан Турек, Адам Хендрикс и Майкл Клир являются исполнительными продюсерами.

До «Асоки» Иванна Сахно получила известность в таких фильмах, как «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и «Шпион, который меня бросил», где она сыграла вместе с Милой Кунис, а также в главной роли в фильме Lionsgate «Пик страха» (Let It Snow). На телевидении она появилась вместе с Зои Кравиц в фильме «Высокая точность» и сыграла главную роль во французском сериале The Reunion, который демонстрировался на Каннском телефестивале. Иванна Сахно поддерживает Украину и является амбассадором платформы United 24.