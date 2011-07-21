Градусник для процессора: обзор утилит мониторинга температуры

Мы все любим лето за долгожданную возможность погреться под ласковыми солнечными лучами. Однако для наших ПК это по-настоящему трудное время из-за коварного врага под названием «перегрев».

Как известно, все компьютерные комплектующие, и прежде всего процессоры, при работе выделяют некоторое количество тепла. Для нормального функционирования системы его необходимо отводить, обеспечивая оптимальный температурный режим. Эта задача значительно осложняется с приходом летней жары, когда стандартные СО могут уже не справляться, особенно если вы занимались разгоном своего ПК.

Результатом перегрева могут быть как полный выход компьютера из строя, так и перманентная нестабильность системы, выражающаяся в появлении странных ошибок, зависаниях и внезапных перезагрузках. Чтобы не допустить столь неприятных последствий, необходимо держать температуру компонентов ПК под контролем с помощью специальных программ, обзор которых мы и предлагаем вашему вниманию.

Core Temp является компактной, нетребовательной к ресурсам программой для мониторинга в реальном времени температуры CPU. Утилита работает как с процессорами Intel, так и с продуктами AMD, причем поддерживается очень широкий диапазон моделей, включая последние разработки. CoreTemp может отображать в системном трее температуру, частоту или загрузку для каждого ядра. Кроме этого, доступны для скачивания специальный гаджет, выводящий эти параметры на Рабочий стол, а также плагин для Windows Media Center. Приложение имеет функцию предупреждения о перегреве в виде всплывающей подсказки.

SpeedFan является одной из старейших и популярнейших программ данного типа. Ее возможности выходят далеко за пределы простого контроля температуры: она в состоянии считывать напряжения, частоту, скорость вращения вентиляторов, данные SMART, температуру жесткого диска, а также отображать текущие значения избранных датчиков в трее. Основной особенностью приложения является способность регулировать обороты вентиляторов в зависимости от температуры процессора. Кроме того, утилита ведет статистику и сохраняет сведения в log-файл, рисует графики изменения температуры, напряжения и скорости вращения кулера.

Real Temp – программа мониторинга температуры, предназначенная исключительно для процессоров Intel (Core, Dual Core, Quad Core и Core i7). Работает под всеми версиями Windows и не требует установки. Считывание данных производится непосредственно с сенсора, расположенного в ядре CPU, поэтому показания утилиты, по утверждению разработчиков, наи­более близки к реальным. Real Temp имеет функцию предупреждения или экстренного выключения компьютера по достижении предельных значений. С помощью приложения можно также протестировать температурный сенсор и быстродействие CPU.

Hmonitor в состоянии отслеживать температуры ядер процессора и жесткого диска, напряжения и скорости вентиляторов. Программа обладает широкими возможностями настройки отображения контролируемых параметров. Выбор различных действий, производимых утилитой при перегреве процессора, позволит в автоматическом режиме реагировать на экстремальные ситуации. Это могут быть подача звукового сигнала, автоматическое выключение системы или запуск целого сценария (например, отправка электронного письма администратору). Hmonitor является платной (shareware) и может использоваться во всех версиях Windows.

Данная программа, наверное, самая простая в обзоре. Все, что она умеет, это отображать температуру и загрузку процессора в системном трее. Утилита представляет собой сильно урезанную версию рассмотренного выше Open Hardware Monitor, в котором оставили всего одну функцию. В настройках допускаются указание цвета индикации и автостарт вместе с запуском системы. Впрочем, столь ограниченная функциональность мало повлияла на аппетиты приложения – этот термометр гораздо прожорливее своих куда более продвинутых конкурентов. Несмотря на бесплатный статус, вряд ли CPU Thermometer станет оптимальным выбором.

PC-Wizard является целым программным комплексом, которому по силам контроль и диагностика практически любых компьютерных комплектующих. Это приложение может быть использовано для анализа конфигурации системы и тестирования оборудования, в том числе оценки производительности процессора, проверки оперативной памяти, скорости работы жесткого диска и многого другого. При сворачивании PC-Wizard умеет выводить основные параметры системы, в том числе температуру CPU, в виде небольшого дисплея, расположенного поверх всех окон. Таким образом, вы всегда сможете их видеть и оперативно реагировать.

Open Hardware Monitor | openhardwaremonitor.org

Программа является продуктом сообщества разработчиков open source. Она контролирует датчики температуры, скорости вращения вентиляторов, напряжения, загрузку и тактовую частоту процессора компьютера. Open Hardware Monitor поддерживает большинство современных материнских плат для платформ Intel и AMD. Кроме этого, утилита умеет считывать показания SMART жестких дисков и датчиков видео­адаптеров. Любой параметр можно отобразить в виде специального гаджета на Рабочем столе или иконки в трее. Приложение используется не только во всех версиях Windows, но и в Linux.

Temp Taskbar for Windows 7 | anonymous-thing.deviantart.com

Программа предназначена сугубо для демонстрации температуры процессора, но делает она это весьма необычным способом. После запуска Temp Taskbar индикатором становится вся Панель задач Windows, на которой появляется зеленая температурная шкала CPU, причем расположенные на панели кнопки приложений абсолютно не мешают ее отображению. По достижении высокого уровня шкала окрашивается в желтый цвет, а при критических значениях – в красный. Соответствующие параметры и цвета устанавливаются в настройках утилиты. Управление ею осуществляется с помощью иконки в системном трее.