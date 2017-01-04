iNeXT TV 2: медиаплеер на базе Android TV

Производители медиаплееров в последнее время все чаще используют в своих устройствах ОС Android вместо собственных интерфейсов – это и проще, и позволяет значительно расширить функциональность. Но, как правило, это «обычный» Android – предназначенный для мобильных устройств, и на больших экранах без специальной оболочки он себя чувствует не очень уверенно. В то же время, у Google есть специальная версия Android TV, предназначенная как раз для подобных устройств. К сожалению, сторонние производители редко к ней обращаются – тем интереснее было познакомиться с плеером iNeXT TV 2, на базе как раз «телевизионной» версии Android.

Комплектация

Плеер поставляется в сравнительно небольшой коробке из белого картона, внутри находится само устройство (которое оказывается раза в полтора меньше своего изображения на коробке), блок питания, кабель HDMI, руководство пользователя и два пульта ДУ – обычный и гироскопический. Как видим, комплект поставки вполне достаточный, единственное, что, возможно, пользователю придется приобрести отдельно – это кабель Ethernet.

Дизайн

Плеер небольшой – скругленная коробочка, по размерам сопоставимая с компакт-диском, высотой в пару сантиметров. Корпус полностью пластиковый, без каких-либо надписей (за исключением крохотного лого IR).

Верх матовый, отпечатки пальцев на нем почти не остаются. Боковые грани глянцевые, на левой находятся полноразмерный порт USB, кардридер для карт памяти microSD и кнопка Reset, сзади – разъем питания, порт micro-USB, совмещенный аналоговый аудио/видео выход в форме мини-джека, порт Ethernet и HDMI-выход.

По периметру нижней грани проложена прорезиненная лента, выполняющая роль «ножек» и почти полностью исключающая проскальзывание плеера по скользкой поверхности. Впрочем, поскольку устройство очень легкое, подключенные к нему жесткие кабели все равно способны сдвинуть его с места.

Пульты ДУ

Как уже говорилось выше, в комплекте с iNeXT TV 2 поставляются сразу два пульта ДУ. Первый – обычный, являющийся почти точной копией пульта от медиаплеера Dune HD Solo 4K. Он небольшой и тонкий, за счет утолщения в нижней части хорошо лежит в руке. Кнопки нажимаются мягко, без отчетливого «клика». Расположение кнопок почти полностью повторяет пульт Dune HD Solo 4K (разве что кнопки чуть меньше и не так плотно прилегают друг к другу), а вот их функции изменены довольно кардинально: например, блок управления воспроизведением расположен под центральным блоком со стрелками (и оказывается более логичным и удобным).

Второй пульт (Air Mouse) – гироскопический. Он еще меньше, корпус – полностью глянцевый (отпечатки пальцев появляются моментально). Для связи с плеером используется отдельный ресивер, подключаемый к порту USB (находится под крышкой батарейного отсека). Кнопок на нем самый минимум (регулировка громкости, навигация по пунктам меню, кнопки мыши, возврат домой, вызов меню и т.д.) – но их на самом деле более чем достаточно для управления плеером в Android TV. С эргономикой у пульта все в порядке: в руке он лежит удобно, кнопки находятся в пределах досягаемости и нажимаются легко и отчетливо.

Аппаратная платформа

iNeXT TV 2 основан на чипсете Amlogic S805. Это уже не новое решение (первые устройства на нем появились еще в начале 2015 года), которое было предназначен для бюджетных мини-ПК на базе Android. В нем используется 4 ядра Cortex A5, графическая подсистема — Mali-450. Оперативной памяти в плеере 1 ГБ, встроенной – 8 ГБ. Поскольку чип изначально позиционировался для недорогих устройств, то характеристики плеера на данный момент не особо впечатляют: нет поддержки 4K (она «приберегалась» для флагмана в этой линейке, Amlogic S812), сетевое соединение – максимум 100 Мбит/с. Зато этот чип умеет декодировать FullHD-видео с кодеком H.265, а сам плеер может похвастать встроенным модулем Wi-Fi – для бюджетного медиаплеера это уже неплохо.

В работе

Как уже говорилось в самом начале, основным достоинством iNeXT TV 2 является операционная система: если в подавляющем большинстве других медиаплееров на базе Android используется его «мобильная» версия (слабо подходящая под большие экраны и управление с расстояния в несколько метров с помощью пульта ДУ), то в этом плеере установлен специальный телевизионный вариант – Android TV. До сих пор он использовался лишь в телевизорах некоторых производителей и менее чем в десятке различных плееров, среди которых и собственное решение от Google — Nexus Player (от которого компания в итоге отказалась в пользу линейки Chromecast).

Интерфейс очень простой, отлично читается с большого расстояния и легко управляется джойстиком и парой кнопок. Основной экран заполнен миниатюрами приложений и видео, и разделен на четыре основные категории: вызов голосового/текстового поиска, ленту рекомендованных и недавно просмотренных видео, подборку приложений «iNeXT рекомендует», список установленных приложений и игр. Плюс в самом низу спрятались пиктограммы системных параметров и сетевого подключения.

К сожалению, ни гироскопический, ни тем более традиционный пульты ДУ не оснащены микрофонами, так что голосовой поиск в системе хоть и есть, но использовать его невозможно – пользователь ограничен лишь текстовым, который придется вводить с помощью Air Mouse, «тыкая» ею в экранную клавиатуру. Процедура эта не из самых приятных, поэтому для облегчения ввода текста рекомендуется дополнительно приобрести пульт ДУ с аппаратной QWERTY-клавиатурой или же подключить к плееру обычную компьютерную USB-клавиатуру.

Поиск ведется в приложениях Google (Movies/Music/Youtube), а также в тех сторонних приложениях, которые поддерживают функцию «системного поиска». Результат поиска представляется в виде удобных «карточек» — для музыканта, например, показывается его фото и био, ссылки на альбомы и отдельные треки, видео на YouTube, перечень похожих исполнителей и т.д. Отдельно стоит подчеркнуть, что это не полноценный поиск Google – здесь нет результатов поиска в интернете, со ссылками на различные сайты, а только найденный контент в установленных в системе сервисах.

Как и в «обычном» Android, здесь также имеется доступ к магазину приложений Google Play, однако его телевизионная версия несколько отличается от мобильной. Так, здесь всего 4 раздела: «главный» (с «интересными предложениями», топами платных и бесплатных программ, приложениями для меломанов, подборкой игр, не требующих геймпада, и т.д.), «Игры» (также со своими категориями), «Мои приложения» (раздел для отслеживания обновлений к установленным программам) и «Настройки».

Отдельный игровой раздел в Google Play вряд ли будет интересен владельцу iNeXT TV 2, поскольку для этого плеера игровая составляющая Android TV явно не является приоритетной: тут и слабая по игровым меркам аппаратная платформа (особенно графическая подсистема), и отсутствие в комплекте игрового контроллера, без которого доступны лишь самые простые «казуалки», которыми можно управлять с помощью пульта ДУ (причем удобство такого управления оказывается довольно сомнительным).

Воспроизводить локальный контент iNeXT TV 2 может как из сети (либо по Wi-Fi, либо через проводное соединение), так и с USB-накопителей – благо, здесь, в отличие от Google Nexus Player, имеется и полноразмерный порт USB, и Ethernet. Правда, сеть всего 100-мегабитная, а порт USB только один (так что при использовании пульта Air Mouse вам понадобится приобрести USB-хаб), причем запитать внешний жесткий диск он не может – придется либо использовать флеш-накопители, либо обзавестись диском с отдельным питанием. Для воспроизведения локального видео нужно установить видеоплеер из Google Play – например, хорошо всем знакомый VLC for Android (он, к слову, может похвастаться собственным интерфейсом в стиле Android TV), или же специальный медиацентр Kodi, также доступный для этой системы. Экспресс-тест показал, что iNeXT TV 2 без проблем воспроизводит видеофайлы с кодеком H265, а также 10-битное видео, производительность при этом оказалась более чем достаточная – средний битрейт в 100 Мбит/с он проигрывал плавно, без притормаживаний.

К сожалению, у iNeXT TV 2 нет одной очень полезной функции, которая в свое время была у Google Nexus Player — поддержки стриминга Google Cast. Она очень органично вписывается в концепцию Android TV и значительно расширяет функциональность и удобство использования плеера – остается надеяться, что возможно, в будущих обновлениях прошивки разработчик все-таки ее добавит.