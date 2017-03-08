Иногда они возвращаются: первый взгляд на Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6

В этом году в Украину возвращаются смартфоны Nokia. Даже больше, это смартфоны Nokia на «чистом» Android 7.1, и как обещают в компании HMD, которая теперь владеет брендом, у них будет конкурентоспособная цена. На выставке MWC мне удалось посмотреть на всю линейку смартфонов Nokia, которая будет представлена в Украине. В HMD планируют, что это будут модели: Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.

Nokia 3

Самая младшая модель в линейке Nokia немного напоминает смартфоны Lumia. В Nokia 3 корпус также сделан из поликарбоната, для большей жёсткости используется алюминиевая рамка, а дисплей прикрывает стекло, которое закругляется по краям. Блок камеры также реализован в похожем стиле: в стеклянную панель со скруглёнными углами вписан объектив камеры и вспышка.

Но дизайнеры лишь имитируют преемственность, ведь это не та Nokia, которая была 5 лет назад. HMD, безусловно, хочется напомнить покупателям о славном прошлом бренда Nokia, но в то же время, нужно двигаться дальше, и создавать свой узнаваемый дизайн.

Nokia 3 хорошо лежит в руке, но размеры корпуса относительно крупные, как для 5-дюймовой модели, они составляют 143,4×71,4×8,5 мм. Виноваты в этом, конечно же, толстые рамки вокруг дисплея, что ожидаемо от модели начального уровня.

На корпусе Nokia 3 можно найти разъём microUSB для зарядки, а также 3,5 мм для подключения наушников. На правой грани корпуса находится клавиша регулировки громкости, а также кнопка включения. Под экраном можно найти сенсорные клавиши навигации. К сожалению, они не подсвечиваются. В HMD также сэкономили на сканере отпечатков пальцев, его в смартфоне нет.

Судить о качестве сборки Nokia 3, исходя из образцов на стенде выставки, пока рано. Но учитывая, что производство занимается Foxconn, можно рассчитывать на хорошую сборку.

5-дюймовый IPS дисплей смартфона имеет разрешение 1280х720 точек и в нём стоит выделить разве что поляризационный слой, который не даст ему сильно выцветать под прямым солнцем. В остальном, это ничем не примечательная матрица.

То же самое можно сказать и о платформе, на которой построена Nokia 3. В HMD использовали 4-ядерный 28-нанометровый процессор MediaTek MTK6737, работающий на частоте 1,3 ГГц. Это бюджетный чип с графикой Mali-T720MP2, но с поддержкой LTE, что может быть полезно в будущем или при поездках за границу. Дополняют процессор 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, которые можно расширить картами microSD ещё до 128 ГБ. Несмотря на не самые передовые характеристики, работает Nokia 3 довольно шустро, и здесь стоит поблагодарить HMD за отказ от собственной оболочки для Android. Именно так, глобальные версии смартфонов компании будут поставляться с «чистым» Android 7.1. Таким образом, даже не самый быстрый процессор и 2 ГБ оперативной памяти не кажутся уж очень критичными при работе с интерфейсом Nokia 3.

Аккумулятор в смартфоне несъёмный, его ёмкость составляет 2640 мАч. Учитывая остальные характеристики, этого должно хватить на 1-1,5 дня использования при средней нагрузке. Но более точно можно будет сказать после полноценного тестирования.

Основная камера в смартфоне 8-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0, матрицей с пикселями размером 1,12 мкм. Фронтальная камера имеет такие же характеристики, только другой объектив с углом обзора 84 градуса. По первом впечатлению камера делает типичные для этой ценовой категории снимки.

И, к слову, если говорить о цене, то стоимость Nokia в Европе установлена на уровне 139 евро без учёта налогов. Украинская цена пока не анонсирована, но она точно не будет ниже этой суммы.

Nokia 5

Дизайн средней модели новой линейки Nokia тоже берёт своё начало от смартфонов Lumia. В Nokia 5 также используются скруглённые грани корпуса и 2,5D стекло, которое немного выступает из лицевой панели.

На тыльной стороне смартфона можно найти объектив камеры и вспышку. Основной материал корпуса Nokia 5 – алюминий, из него сделана вся тыльная часть. Размеры аппарата составляют 149,7×72,5×8,55 мм, и он чуть крупнее, чем Nokia 3 из-за диагонали дисплея, которая достигает 5,2 дюйма. Рамки вокруг экрана при этом также можно назвать большими, как по современным меркам.

И если по бокам они не несут никакой функциональной нагрузки, то под дисплеем содержат сенсорные клавиши навигации, а также сканер отпечатков пальцев. В целом, мне дизайн Nokia 5 больше понравился, чем нет, но его нельзя назвать оригинальным.

Как уже было написано выше, в смартфоне установлен 5,2-дюймовый экран. В нём используется матрица IPS с разрешением 1280х720 точек, есть поляризационный слой и режим повышенной яркости. На фоне младшей модели, дисплей Nokia 5 кажется более красочным, у него лучше углы обзора.

В смартфоне установлен 28-нанометровый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, работающий на частоте 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 505. Несмотря на техпроцесс, эта платформа довольно свежая, и по производительности немного быстрее, чем Snapdragon 615/616. Объём оперативной памяти Nokia 5 составляет 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ с возможностью расширения ещё до 128 ГБ с помощью карты microSD. Производительности смартфона должно быть достаточно для повседневных задач, а также большинства игр. И так как используется стандартный интерфейс Android 7.1, то проблем со скоростью его работы нет.

Объём встроенного в Nokia 5 аккумулятора составляет 3000 мАч, при этом Snapdragon 430 поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0, но в HMD не уточняют, реализован ли он в этой модели.

Основная камера в Nokia 5 13-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0, матрицей с пикселями размером 1,12 мкм и двойной LED-вспышкой. Фронтальная 8-мегапиксельная камера имеет тот же набор характеристик, за исключением вспышки. Несмотря на более высокое разрешение основной камеры, по моему первому впечатлению, снимает она точно также, как и в младшей Nokia 3.

Стоимость Nokia 5 без учётов налогов установлена на уровне 189 евро, цена в Украине пока ожидается. Но учитывая курс и местные налоги, можно предположить, что она будет на уровне 6500 грн. Таким образом, смартфон попадёт в одну компанию с Samsung Galaxy J5 Prime, Huawei P8 Lite и Xiaomi Redmi 4 Prime, при менее производительной начинке.

Nokia 6

Старший смартфон в новом модельном ряду Nokia меньше всего похож на старые смартфоны компании. Изначально аппарат разрабатывался для китайского рынка, где и стартовали его продажи, видимо дизайнеры создавали его с учётом предпочтений китайских потребителей. Но, как бы там ни было, вживую аппарат смотрится хорошо.

У него более острые грани корпуса, но при этом сам он металлический с элегантно спрятанными полосами антенн. Лицевая панель прикрыта 2.5D стеклом Gorilla Glass, которое выступает из корпуса и плавно переходит в его грани. В продажу поступит несколько цветов и вариантов отделки корпуса. Будет даже глянцевая чёрная версия на манер iPhone 7 Jet Black со всеми недостатками такого покрытия.

Размеры Nokia 6 при диагонали дисплея 5,5 дюймов лишь немного крупнее, чем у других моделей линейки, они составляют 154,0×75,8×7,85 мм. Рамки вокруг экрана здесь чуть меньше. Расположение органов управления такое же как в Nokia 5, есть сканер отпечатков пальцев.

Но есть и важное отличие от младшей версии, в Nokia 6 установлено два внешних динамика: один находится на нижней грани, а второй совмещён с разговорным.

5,5-дюмовый IPS дисплей Nokia 6 имеет разрешение 1920х1080 точек, у него хорошие углы обзора и красочная чёткая картинка. Таким экраном приятно пользоваться.

Платформа в Nokia 6 такая же, как и в Nokia 5 — Snapdragon 430, только объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенной – 32 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Учитывая Full HD разрешение, можно было бы предположить, что процессор из младшей модели будет хуже справлять с прорисовкой интерфейса, но на самом деле это не так. Лагов и подтормаживаний за короткое время работы со смартфоном я не заметил, даже наоборот, увеличенный объём оперативной памяти сразу ощущается. Но было бы намного интереснее, если бы в Nokia 6 поставили Snapdragon 625 с отлично оптимизированным энергопотреблением. Учитывая, что в аппарате аккумулятор имеет ёмкость 3000 мАч, это бы не помешало.

Основная камера в Nokia 6 16-мегапиксельная с размером пикселей 1 мкм, диафрагмой f/2.0, фазовым автофокусом и двойной LED-вспышкой. Фронтальная камера 8-мегапиксельная с такой же диафрагмой, но пикселями 1,12 мкм.

Стоимость Nokia 6 без налогов установлена на уровне 229 евро, что с учётом украинских налогов может легко конвертироваться в 7,5-8 тыс грн. И в этой ценовой категории у Nokia 6 будет масса конкурентов на более производительном чипе Snapdragon 625, что явно не пойдёт ему на пользу.

В итоге

Как видно по аппаратным характеристикам, Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 ничем примечательным на фоне массы других моделей не выделяются. У смартфонов всего две сильные особенности: бренд Nokia, а также «чистый» Android. Будет ли этого достаточно для хороших продаж? Вряд ли. Ведь нужна ещё конкурентоспособная цена, а её мы пока не знаем. Но я не сомневаюсь, что своих покупателей аппараты точно найдут, так как надпись Nokia на корпусе – это всего лишь бренд, а вот Android 7.1 «из коробки», с учётом быстрого выпуска всех обновлений – это намного важнее. На сегодняшний день, у таких китайских производителей как Xiaomi и Meizu одной из проблем является стабильность прошивок, поэтому те пользователи, которые с этим столкнулись, могут обратить внимание на новые модели Nokia, если в HMD смогут обеспечить адекватную цену.