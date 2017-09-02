Lenovo на [IFA 2017]: знакомство с новыми Yoga 920 и 720, а также «джедайский» VR

1 сентября – не только первый день учебного года, но и день открытия IFA 2017 для всех желающих. На протяжении недели люди смогут протестировать новинки, представленные на выставке и в рамках специальных мероприятий «нулевых» дней. Одну из таких презентаций провела Lenovo. Компания анонсировала новые ноутбуки, смартфон и несколько AR/VR устройств. Мы уже поделились своими впечатлениями от нового Moto X4, теперь пришло время рассказать про остальные новинки.

Lenovo Yoga 920

Ноутбуки составляют заметную часть бизнеса Lenovo, поэтому без новых лэптопов анонс не состоялся бы. Для IFA компания приберегла самое интересное – анонс следующей версии флагманского трансформера, Yoga 920.

В прошлом мы рассказывали про Yoga 910 и с точки зрения общего позиционирования и внешнего вида новинка не получила кардинальных отличий от предшественника. Yoga 920 – это флагманский ультрабук с красивым шарниром дисплейного блока, который позволяет поворачивать сенсорный экран на 360 градусов и работать с устройством в нескольких режимах.

Характеристики лэптопа сравнимы с другими только что анонсированными. Главное, что основные «фишки» Yoga 910 остались на месте. В частности, я говорю про отличное время работы, качественный экран, материалы корпуса и сборку.

Ноутбук стал более прямоугольным, без необычных изгибов граней и похоже, что это позволило сделать боковые рамки дисплея еще тоньше. Как и в остальных «двадцатках», компания возвращается к нормальной раскладке клавиатуры, которая не потребует привыкания.

Лэптоп будет доступен в трех основных цветах корпуса (платиновый, медный и бронзовый), но компания решила проверить, насколько удачными могут оказаться различные «специальные» версии. На некоторых рынках получится найти флагман с крышкой прикрытой стеклом или пластиком, под которыми будут скрываться дизайнерские паттерны или эмблемы Star Wars. Учитывая популярность кинематографической серии, желающие завладеть «звездным» ноутбуком точно найдутся.

Есть и мелкие изменения функциональности, которые могут заинтересовать профессиональных пользователей. Если конкретнее, то экран лэптопа поддерживает работу с обновленным стилусом Lenovo, который распознает 4096 степени нажатия и угол наклона пера.

Также компания не смогла обойти тренд интеграции различных голосовых помощников. В Moto X4 есть Amazon Alexa, а Yoga 920 получит Microsoft Cortana. Конечно, он есть и в остальных Windows-ноутбуках, но новая Yoga примечательна тем, что в ней используется специальный массив микрофонов, который позволит распознавать команды от пользователя на расстоянии до четырех метров (в пределах одной комнаты), а не только тогда, когда он сидит перед компьютером.

Lenovo Yoga 720

Анонс новых трансформеров – стандартное поведение для большинства «компьютерных» производителей на IFA 2017, поэтому Lenovo не ограничилась одним Yoga 920. В частности, компания расширила линейку Yoga 720 – в ней появилась 12-дюймовая модель.

Yoga 720 также поддерживает работу с активным пером Lenovo, но отличается чуть менее «премиальным» дизайном. В целом – это потенциально интересный ноутбук для поклонников устройств с небольшой диагональю экрана.

Устройства AR/VR

Не обошли стороной и тему VR. Компания надеется, что технология «выстрелит» и скоро станет новым веянием в мире развлечений или будет активно применяться профессионалами.

Поэтому в арсенале Lenovo появился шлем Explorer. Это брендированная версия разработки Microsoft, точно такие же есть у Acer и ASUS, они отличаются только оформлением пластиковой передней части.

Пока на стенде компаний он используется для демонстраций различных демо-версий простых игр, прогулок по виртуальным комнатам, просмотра видеороликов снятых в «формате» 360 градусов.

Еще одно VR-устройство – это гарнитура для фанатов Star Wars для использования вместе со смартфонами. Перед сезоном новогодних праздников в продажу поступит набор из шлема, совместимого с Android-смартфонами и iPhone, меча джедая «коллекционного качества» и специального светящегося датчика, который будет обеспечивать отслеживание перемещений пользователя.

Компания обещает, что разработает для набора специальное приложение и несколько игр, похожих на те, что можно было видеть в разных эпизодах Star Wars.