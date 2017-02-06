Lenovo PHAB2 Pro: первый смартфон с дополненной реальностью Google Tango

Компания Google продолжает экспериментировать с дополненной реальностью – и помимо серьезно раскрученного проекта Google Cardboard, представила также платформу Tango. Но несмотря на то, что она появилась почти 3 года назад (практически одновременно с Cardboard), коммерческие устройства с ее поддержкой начали выходить только сейчас. И первым стал Lenovo PHAB2 Pro, с которым мы и познакомимся сегодня поближе.

Комплектация

Смартфон поставляется в довольно крупной коробке из плотного белого картона; в верхней крышке имеется прорезь, в которую можно рассмотреть объективы и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне смартфона. Внутри обнаруживается зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура, руководство пользователя и «скрепка» для извлечения лотка для SIM-карты.

Дизайн, эргономика

Lenovo PHAB2 Pro входит в линейку PHAB2, анонсированную летом 2016 года. Кроме Pro, в нее также входят модели PHAB2 и PHAB2 Plus. Они отличаются начинкой и возможностями, но «внешность» у всей тройки практически одинаковая: это огромные фаблеты (с дисплеями диагональю 6.4″), с «рубленым» дизайном и ощутимо тяжелые. В общем, такой себе «золотой кирпич».

Передняя панель Lenovo PHAB2 Pro прикрыта уже практически стандарным 2.5D стеклом, в выключенном состоянии складывается впечатление, что рамок у смартфона нет, только верхняя и нижняя панели (на которых располагаются разговорный динамик, датчик приближения, объектив фронтальной камеры и сенсорные кнопки). На самом же деле рамки вокруг экрана есть, и довольно большие – во включенном состоянии становится заметно, что изображение окаймлено черной рамкой шириной порядка 2 мм.

Корпус металлический, с полированными «скосами» на гранях, благодаря которым смартфон чуть лучше лежит в руке. На верхней грани расположен аудиоразъем 3.5 мм, на нижней – отверстия мультимедийного динамика, микрофона и разъем micro-USB. Справа можно найти кнопку включения и качельку громкости, слева – слот для установки SIM-карты.

На тыльной же стороне мы видим не совсем привычную картину – здесь расположен целый ряд «глазков» объективов. На верхней полоске, сверху вниз: основная камера, камера глубины, вспышка. Под ней расположилось отверстие микрофона шумоподавления, далее следует отдельный объектив камеры слежения за движением. И наконец, под ней – уже привычный сканер отпечатков пальцев. Такой нестандартный набор датчиков нужен, разумеется, для работы технологии Tango, на которой более подробно остановимся чуть ниже.

Всерьез говорить об эргономике устройства весом в четверть кило и длиной в 18 см говорить сложно. По сути, это компактный планшет с функциями «звонилки» — использовать его как телефон и говорить об удобстве можно только с гарнитурой (а само устройство при этом держать в сумке). Его вес ощущаешь во внешнем кармане зимней куртки, в переднем кармане просторных джинсов он помещается с трудом и мешает при подъеме по лестнице, и т.д.

Дисплей

В Lenovo PHAB2 Pro используется IPS-дисплей диагональю 6.4″ с разрешением 1440х2560 точек (плотность пикселей составляет 459 PPI). Естественно, разглядеть отдельные точки на таком экране не представляется возможным, как бы пристально пользователь в него ни вглядывался — изображение остается гладким и плотным, шрифты плавные, без намеков на «лесенку».

Качество изображения — стандартное для технологии IPS. Яркие, но при этом естественные цвета, большие углы обзора, при которых картинка хоть и выцветает, но не приобретает никаких паразитных оттенков или искажений цветов, не самый глубокий черный цвет и заметное серебристое свечение (glow) на черном фоне при взгляде под большим углом. Экран довольно яркий (максимальная яркость составляет 366 кд/м²), однако на улице под яркими солнечными лучами разобрать что-либо оказывается проблематично.

Результаты измерений показывают стандартный для IPS-экрана цветовой охват, достаточно точное значение гаммы и явно завышенную температуру, из-за чего изображение приобретает несколько холодноватый оттенок. Впрочем, исправить этот недостаток легко — в настройках смартфона в разделе «Экран» есть подпункт «Цветовой баланс», в котором можно отрегулировать не только температуру, но и насыщенность цветов.

Аппаратная платформа, производительность

Lenovo PHAB2 Pro основан на чипсете Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652. Это восьмиядерное решение с четырьмя ядрами Cortex-A72, работающими на частоте 1,8 ГГц, и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53 — на 1,2 ГГц (для задач, не требующих высокой производительности). За графику отвечает видеоподсистема Adreno 510. ОЗУ здесь 4 ГБ, внутренней памяти – 64 ГБ (из которых пользователю доступно 50 ГБ).

Чипсет относится к «средне-высокому» классу, графический модуль здесь также весьма достойный, поэтому достаточно высокие результаты в синтетических бенчмарках сюрпризом не стали.

Программное обеспечение

Lenovo PHAB2 Pro работает под управлением ОС Android 6.0.1, причем, в отличие от других моделей Lenovo, здесь не используется фирменная оболочка Vibe UI – местный лаунчер минимально отличается от «голого» Android и не предлагает каких-то серьезных дополнительных функций. Предустановленных приложений немного — это утилита передачи данных SHAREit, прогноз погоды AccuWeather, традиционная для Lenovo утилита улучшения звука Dolby, антивирус McAffee, клиент видеосервиса Netflix, утилита резервного копирования SYNCit и, естественно, фирменное приложение Tango.

Сканер отпечатков пальцев работает быстро, распознает касание достаточно уверенно и почти мгновенно разблокирует аппарат.

Звонки, мультимедиа

Lenovo PHAB2 Pro поддерживает установку двух SIM-карт формата nano-SIM, вместо одной из них можно использовать карту памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Разговорный динамик достаточно громкий для того, чтобы отчетливо слышать собеседника в большинстве ситуаций, каких-то серьезных искажений в звуке не наблюдается. У мультимедийного динамика хороший запас громкости, так что пропустить вызов можно только в действительно шумном месте. Качество звучания у него весьма хорошее, как для встроенного звука, при этом в смартфоне имеется традиционное для устройств Lenovo приложение Dolby Atmos, позволяющее дополнительно настроить звучание под себя.

Камера

Основная камера – 16-мегапиксельная, с диафрагмой f/2.0, оснащена двухтоновой светодиодной вспышкой. Приложение камеры довольно простое, отдельного «про-режима» с ручными регулировками в ней нет – на основном экране пользователь может только включить/выключить вспышку и режим HDR, переключиться между фронтальной и основной камерами, плюс в настройках приложения выбрать баланс белого, ввести экспокоррекцию, изменить разрешение фото/видео и настроить несколько других параметров, вроде отключения звука затвора или записи геоданных. Любопытно, что максимальный размер снимка, 16 Мп, доступен для кадра с соотношением сторон 16:9, в то время как с пропорциями 4:3 кадр получается 12 Мп (у других моделей обычно наоборот – максимальный по размеру кадр оказывается с соотношением 4:3). Максимальное разрешение для видео – FullHD, в 4K смартфон снимать не умеет. Из режимов, кроме привычных «Авто», «Панорама», «Ночной режим» и «Широкоугольное селфи», присутствует также «Дополненная реальность» — в нем можно добавить в кадр виртуальных персонажей и даже попробовать поиграть с ними – лазерной указкой с котенком, косточкой со щенком и т.д. И, разумеется, сделать снимок или записать видеоролик.

При достаточном количестве света камера позволяет получать весьма качественные снимки – с хорошей детализацией, качественной проработкой деталей в тенях и точной цветопередачей. Динамический диапазон довольно широк, и даже при съемке против солнца камера корректно устанавливает экспозицию, хорошо прорабатывая как объекты в тенях, так и яркое солнечное небо.

При этом режим HDR на улице оказался «не у дел», поскольку, как правило, делал изображение более светлым и блеклым, в результате чего информация на ярких участках часто пропадала – в итоге снимок в обычном режиме получался более качественным. К сожалению, при недостатке освещения качество сильно страдает, в первую очередь – детализация: снимки становятся очень мягкими, чтобы не сказать – замыленными; в такой ситуации режим HDR, в отличие от яркого дневного освещения, будет уже гораздо полезнее – с его помощью удается получить более четкие и насыщенные кадры.

Съемка при недостаточном освещении:

Пример работы HDR на улице и в помещении (слева — обычный режим, справа — HDR):

Google Tango

Собственно, главная «фишка» смартфона и его основное отличие от других моделей в линейке PHAB2 – поддержка технологии дополненной реальности Google Tango. Для этого, как говорилось выше, PHAB2 Pro оснащен дополнительными сенсорами под основной камерой – камерой глубины, измеряющей расстояние до объектов, и инфракрасной камерой с подсветкой для отслеживания движения.

Tango разработана для мобильных устройств и позволяет определять их положение в пространстве без необходимости использования внешних данных вроде GPS – это позволяет разработчикам создавать приложения дополненной реальности, с которой пользователь взаимодействует, глядя на экран смартфона (в отличие от других технологий, например, тех же Google Cardboard и его «наследника» Daydream, здесь вам не понадобится дополнительный шлем или еще какие-то устройства). К сожалению, несмотря на появление нескольких опытных Tango-устройств (в частности, сама Google представила смартфон и планшет), до коммерческих образцов дело дошло только сейчас: Lenovo PHAB2 Pro стал первым смартфоном, доступным в свободной продаже, оснащенным ее поддержкой. Следующим на очереди, скорее всего, окажется представленный на выставке CES 2017 ASUS ZenFone AR (ожидаемое время появления в продаже – 2 квартал 2017 г.).

Изначально в смартфоне предустановлено только два Tango-приложения – Measure (позволяющее измерять виртуальной линейкой размеры реальных объектов) и AR-режим во встроенной камере, о котором мы рассказывали выше. Эффективность Measure зависит от ситуации – в некоторых случаях он выдавал достаточно точный результат, с погрешностью буквально в пару-тройку процентов, но в других – «промахивался» процентов на 20 (например, 40-сантиметровую линейку он измерил абсолютно точно, а у 24-дюймового монитора «обнаружил» целых 29 дюймов). Главная проблема здесь, судя по всему, в нахождении наилучшего ракурса, позволяющего максимально точно поставить начальную и конечную точки, а также в необходимости достаточно яркого освещения.

Кроме того, в смартфоне предустановлено фирменное приложение Tango, являющееся своеобразной оболочкой для доступа к Tango-приложениям в Google Play: оно предлагает ленту рекомендованных программ, а также быстрый доступ к уже установленному софту. И тут становится понятно, что несмотря на фактическое отсутствие коммерческих устройств с поддержкой технологии, программное обеспечение уже существует в довольно большом количестве – конечно, со статистикой загрузок у него пока все печально (сотни, максимум тысячи скачиваний), однако поиграться уже есть с чем. К сожалению, без региональных ограничений и тут не обошлось – например, приложение WayfairView (позволяет расставлять у себя в квартире виртуальную мебель онлайнового продавца Wayfair, чтобы понять, как она впишется в ваш интерьер еще до покупки) в Украине недоступно.

Естественно, большинство имеющихся на данный момент игр сводится к «вставь 3D-модель в реальный мир» (Woorld, Dinosaurus Among Us, AR Pets, Holo), но есть и чуточку более серьезные проекты — например, хоррор-адвенчура Ghostly Mansion (поиск в виртуальном особняке спрятанных предметов), Hot Wheels Track Builder (конструктор треков для гонок настольных машинок), шутер в дополненной реальности Phantogeist (платный).

Основная же масса неигровых приложений – это сканеры окружающего пространства или отдельных объектов, а также дизайн помещений (Open Constructor, Lowe’s Vision, Magic Plan, Matterport Scenes, Voxxlr). К сожалению, для построения полноценных 3D-моделей у смартфона не хватает разрешающей способности – минимальный размер вокселя в тех приложениях, где это можно выбирать, составляет 0.5 см, так что, к примеру, отсканированная чашка выглядит как горка плохо соединенных друг с другом разноцветных кубиков. Объекты размером с монитор (а еще лучше – стол) уже вполне узнаваемы, хотя недостаток разрешения заставляет их выглядеть довольно «рыхлыми». Лучше всего получаются, конечно, интерьеры помещений, однако тут проявляется другая проблема – неточность сканирования, а также необходимость яркого освещения, без которого черные предметы (или же просто находящиеся в тени) просто не распознаются, а более-менее глубокая тень вполне может быть «опознана» как дополнительная грань у предмета.

В особо ресурсоемких приложениях может проявиться недостаток производительности: мощности Snapdragon 652 оказывается недостаточно для плавного вращения 3D-моделей в Matterport Scenes — фреймрейт, по ощущениям, не поднимался выше 20 fps, что не добавляло комфорта при разглядывании построенных сцен. Также можно посетовать на весьма условную привязку виртуальных объектов к реальному миру в целом ряде приложений – объекты более-менее остаются на своих местах, только если вы не выпускаете их из виду и не сильно меняете свое положение; стоит вам отвернуться и отойти на пару метров в сторону – и вернув «взгляд» смартфона на прежнюю точку, оставленного там котика, табуретку или виртуального Трампа вы уже не увидите, они окажутся совсем в другом месте, да еще, скорее всего, висящими в воздухе. С другой стороны, в том же Dinosaurus Among Us (между прочим, проект американского музея естественной истории) такого не наблюдалось – и сами динозавры, и их картины оставались на своих местах, причем привязка к реальному миру была довольно точной. Так что подобные проблемы, судя по всему, связаны не с ограничениями самой платформы, а скорее с использованием ее возможностей конкретными разработчиками.

Автономность

Lenovo PHAB2 Pro оснащен несъемной батареей довольно высокой емкости — целых 4050 мАч. К сожалению, это в значительной степени «нивелируется» огромным экраном и не самым энергоэффективным чипсетом, выполненном по технологии 28 нм, так что весьма скромный результат в тесте на автономность вполне закономерен – в «батарейном» бенчмарке PCMark смартфон продержался меньше 6 часов. Заметим, что приложения, использующие дополненную реальность, оказываются еще более прожорливыми, и при их активном использовании аккумулятор разряжается заметно быстрее.